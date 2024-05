El anónimo comprador del 'Ecce Homo' de Caravaggio priorizará su exposición pública tras prestarlo al Prado

La galería Colnaghi ha confirmado que el nuevo propietario del 'Ecce Homo' del pintor italiano Caravaggio tiene como prioridad que este se exponga en "colecciones abiertas al público" tras el acuerdo de préstamo con el Museo del Prado por nueve meses. Así lo ha explicado este martes 7 de mayo el CEO de Colnaghi, Jorge Coll, y aunque no ha desvelado el precio de venta ni la identidad del comprador sí ha asegurado que de no haber sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid e inexportable, su cifra podría haber estado "bastante por encima" de los 100 millones de euros. En ese sentido, Coll ha reiterado que el deseo de los anteriores propietarios, los hermanos Pérez de Castro, era que la obra de Caravaggio estuviese abierta a un público que lo pudiera "disfrutar", lo que ha hecho que algunos interesados en la compra, que se cerró después del verano de 2023, no fuesen "tan adecuados como otros" y ha celebrado que este préstamo con el Prado hasta octubre es una solución que satisface a "todas las partes implicadas". "Podrá ahora mismo estar nueve meses en el Prado, pero la idea es que siga estando expuesto al público y habrá más noticias más adelante", ha añadido Coll. También ha recordado que el 'Ecce Homo' está protegido y no puede sacarse de España, y que cada vez que "cambie de manos" el Gobierno de España tiene derecho de "tanteo" y de "retracto". Según ha confirmado Coll, el comprador es "un filántropo" residente en España que ha pedido permanecer en el anonimato para que el "protagonismo" lo reciba la obra, que, asegura, ha recibido "mucho interés", aunque no se ha negociado con ningún otro posible comprador. La restauración de la obra se ha realizado en Madrid, bajo la supervisión de la Comunidad de Madrid, por el especialista Andrea Cipriani, un proyecto en el que han colaborado la galería de arte Colnaghi -que ha custodiado el cuadro-, Filippo Benappi (Benappi Fine Art) y Andrea Lullo (Lullo Pampoulides). Los resultados de este proceso se recogen en una exhaustiva publicación que estará disponible tras la presentación de la obra el próximo 27 de mayo.