Bárbara Rey y Sofía Cristo celebran un Día de la Madre agridulce sin Ángel Cristo: "Vamos a demandar a todo el mundo"

Un día muy especial para todas las madres, pero un tanto agridulce para otras. Bárbara Rey ha disfrutado del fin de semana cerca de los suyos, contando como siempre con el apoyo de su hija. Y es que Sofía Cristo no se separa de su madre, mostrándole su apoyo en estos momentos mientras la guerra con Ángel Cristo y Ana Herminia continúa. Más unidas que nunca y haciendo caso omiso a las palabras de su nuera, la vedette se ha dejado ver cenando con su hija y unas amigas para celebrar su gran día, intentando evitar que cualquier información le arruinase una cena llena de cariño y complicidad con sus seres queridos. Aunque al ser consultada sobre rumores de posibles demandas, Sofía Cristo no ha podido evitar responder con firmeza: "Sí, vamos a demandar a todo el mundo que... y no vamos a hablar más. A todo el mundo, he dicho, no doy nombres. A todo el mundo... o sea, como siempre, y desde el cariño y la educación, demandaremos a la gente que nos difame y que... ¿cómo se dice? Injurie, calumnie... difamaciones. Y ya está". Asimismo, Sofía ha confirmado la deuda pendiente con Ana Herminia por una cantidad de 400 euros, restando importancia al asunto: "Sí, es cierto. Pero no pasa nada. No lo quiero, amor. No lo quiero. Está zanjado. Además, lo de menos. Además, que si realmente era para la manutención de mi sobrina, yo encantada. O sea, lo volvería a hacer 250.000 veces. Y lo digo de corazón". Sin duda, el primer Día de la Madre sin la presencia de Ángel Cristo ha sido duro para la vedette, ya que a pesar de la distancia, su mala relación no hubiera podido evitar que ambos no hubieran querido celebrar este día juntos.