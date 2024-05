Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 07 may (10.00 GMT)

Madrid, 07 may (EFE).-

.- Rafah (Gaza).- Al menos 18 gazatíes murieron la madrugada de este martes en Rafah, sur de la Franja de Gaza, tras una noche de bombardeos constantes por parte del Ejército israelí, después de que el Gabinete de Guerra anunciase que no detendría su "operación" militar pese a seguir agotando la posibilidad de una tregua.

Ahmedabad (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, acudió este martes a votar en las elecciones generales de la India en su Gujarat natal, acompañado del ministro del Interior, Amit Shah, entre fuertes medidas de seguridad y los vítores de sus seguidores.

.- Agra/Hathras (India).- Ciudadanos indios de Agra y Hathras, en el estado indio de Uttar Pradesh, acudieron este martes a los colegios electorales para depositar su voto en la urna.

.- Ahmedabad (India).- Ciudadanos indios de Ahmedabad, en el estado de Guyarat, en el oeste de India, acudieron este martes a los colegios electorales para depositar su voto en la urna.

.- Bruselas (Bélgica).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este martes que la ofensiva terrestre emprendida por el Ejército israelí en Rafah provocará una crisis humanitaria “aún más grande” que la que ya sufre Gaza.

.- Kuala Lumpur (Malasia).- Manifestantes se concentraron este martes frente al recinto que acoge la mayor feria de defensa y seguridad nacional del continente asiático en Malasia para mostrar su apoyo a Palestina.

.- Seúl (Corea del Sur).- El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó hoy martes un 2,16 % a raíz de los malos datos de empleo publicados el viernes en EE.UU., que hacen pensar en que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) pueda adelantar su decisión de recortar los tipos de interés.

.- Madrid (España).- Las acciones del Banco Sabadell caen el 1,6 % tras la apertura bursátil de este martes después de que su consejo de administración haya rechazado la propuesta de absorción que había lanzado la semana pasada el BBVA, cuyos títulos, por el contrario, suben el 1,5 %.

.- Barcelona (España).- Investigadores del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona han identificado una nueva forma genética de la enfermedad de Alzheimer que afecta prácticamente a todas las personas que tienen dos copias del gen APOE4.

.- Shanghái (China).- Más de 1.400 empresas líderes del sector de la bicicleta participan en la 32 Feria Internacional de la Bicicleta de China, que se celebra en Shánghai hasta mañana bajo el lema "Nueva pista, nueva potencia, nuevo viaje" ("New Track, New Power, New Journey", en inglés).



