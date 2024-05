'Génova' sondeará a los socios de Sánchez para intentar que apoyen su comparecencia en el Congreso por el 'caso Koldo'

La cúpula del PP sondeará a varios socios de Pedro Sánchez para intentar que apoyen la petición que ha registrado el Grupo Popular reclamando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno del Congreso para informar sobre el llamado 'caso Koldo', según han indicado fuentes 'populares'. El PP registró esa solicitud una semana después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara esa iniciativa ante sus diputados y senadores por la "ausencia de explicaciones" de "un presidente acorralado por la presunta corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno", en alusión a la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Mesa del Congreso, que se reúne este martes, calificará el escrito del Grupo Popular pero habrá que esperar a una próxima reunión de la Junta de Portavoces --aún si fecha al no haber sesión plenaria la próxima semana-- para que se decida si prospera o no esa petición de los 'populares'. CONVERSACIONES CON LOS GRUPOS DESDE LA "DISCRECIÓN" En este contexto, la dirección nacional del PP va a tantear a varios grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez --como PNV o ERC-- para intentar recabar su apoyo en esa exigencia de explicaciones. "Vamos a testar a los grupos pero esas conversaciones se llevarán en el ámbito de la discreción", han confirmado desde el equipo de Feijóo, que no han querido confirmar siquiera si esos contactos ya han empezado. Por lo pronto Feijóo ya ha advertido a Sánchez que si sus socios "independentistas" y "nacionalistas" le van a "proteger" y rechazan que comparezca en el Congreso, tendrá que hacerlo en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta. "Si utilizando las técnicas del reglamento de forma espuria no quiere comparecer el Senado, comparecerá en la comisión de investigación", ha avisado en esRadio. Además, preguntado si el PP citará finalmente a la mujer de Sánchez en esa comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', Feijóo ha dejado la puerta abierta. "No me gusta meter a la familia del presidente del Gobierno en esto", ha dicho, para agregar que es el jefe del Ejecutivo el que debe dar explicaciones y que espera que no le "obligue" a tener que llamar a su mujer a comparecer en la Cámara Alta. "Estamos dando todas las posibilidades para que no tenga que sentarse con una comisión de investigación la señora del presidente del Gobierno. En todo caso, es muy importante conocer que el juez ha pedido a la Guardia Civil que investigue las actividades de esta señora. Eso es mucho más importante que cualquier comisión de investigación", ha manifestado. SÉMPER: "TODO SE VA A ACABAR SABIENDO" También el portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido también las explicaciones urgentes de Sánchez, después de la reacción del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la comisión del Senado, en la que, a su juicio, ha intentado "sacudirse la responsabilidad" en el 'caso Koldo', adjudicándosela a sus "subordinados", como el número tres del ministro Óscar Puente, y apuntando al propio presidente del Gobierno. "Una reacción de libro en los casos de corrupción", ha apostillado. "Ábalos ha colocado a Pedro Sánchez como la persona que diseña y autoriza la llegada de Delcy Rodríguez --vicepresidenta del Gobierno venezolano-- a Barajas en presencia de un activo de la trama que es el señor Aldama", ha dicho, para subrayar que "se va acreditando" que el presidente del Gobierno "está en el centro de la diana". Sémper ha asegurado que "todo se va a acabar sabiendo" y ha apuntado a la necesidad de que Sánchez ofrezca explicaciones cuando se ha sabido que "un juez pide por primera vez en la historia de la democracia de España que la Guardia Civil investigue a la mujer del presidente del Gobierno". Igual que Feijóo, el portavoz del PP ha señalado que si Pedro Sánchez no da explicaciones en el Congreso "tendrá que darlas en la comisión de investigación del Senado". "Él y quien se crea necesario o necesaria dar esas explicaciones", ha apostillado, en alusión a la posibilidad de citar a Begoña Gómez.