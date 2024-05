El efusivo reencuentro de la Reina Sofía y Piru, abuela de Juan Urquijo, tras salir a la luz la relación de sus nietos

Completamente recuperada un mes después de su ingreso hospitalario por una infección en el tracto urinario, la Reina Sofía no se ha querido perder la final masculina del Mutua de Madrid Open de Tenis. No ha sido la única que ha reaparecido en la Caja Mágica tras su recientes problemas de salud, ya que a su lado se encontraba su nieto Miguel Urdangarín, que hace varias semanas pasaba por quirófano tras sufrir un aparatoso accidente en la nieve mientras hacía un curso para ser instructor de esquí. Una grave lesión de rodilla que no le ha impedido viajar de Ginebra a Madrid para visitar a su familia y, de paso, disfrutar de una de sus grandes pasiones, el tenis, junto a su abuela, su tía la infanta Elena y su prima Victoria Federica, que a pesar de ocupar el palco de una conocida marca de moda junto a su íntima amiga Rocío Laffón y la actriz Nawja Nimri, no dudó en acercarse a sus familiares para presumir de la especial relación que mantienen. Y hablando de complicidad y cercanía, no podemos pasar por el alto el efusivo encuentro de Doña Sofía y Piru Urquijo tras salir a la luz la relación sentimental que mantienen sus nietos Irene Urdagarín y Juan Urquijo. Fue la revista '¡Hola!' la que desveló hace tres semanas el noviazgo que la hija de la infanta Cristina mantiene con el hermano de Teresa Urquijo y Moreno -mujer del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-, al que conoció en verano de 2023 gracias a su prima Victoria Federica y con el que intensificó su especial amistad a raíz del pasado otoño. Una relación que la pareja lleva con total discreción y a distancia, puesto que Irene se encuentra desde enero realizando un voluntariado en Camboya y no será hasta junio cuando regrese a España. Algo que no ha supuesto ningún inconveniente ni para ellos ni para sus respectivas familias, que comparten lazos de amistad y sangre -el Rey Juan Carlos y la abuela materna de Juan Urquijo, Teresa de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma son primos hermanos- y estarían encantados con la relación sentimental entre los jóvenes. Y así lo han dejado entrever la Reina Sofía y la abuela paterna del novio de Irene, Piru Urquijo con su cariñoso y cercano saludo en la final del Mutua Madrid Open. La Emérita, muy cercana, abrazó a la socialité y se preocupó por su estado, ya que lucía un aparatoso vendaje en una de sus manos por el que se ha interesado la madre de Felipe VI. Un cómplice reencuentro el de Doña Sofía y Piru ante la atenta mirada de la infanta Elena que refleja la buena relación que mantienen las familias de Irene Urdangarín y Juan Urquijo, que por el momento no se han pronunciado sobre su relación sentimental.