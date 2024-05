David Moyes dejará el West Ham a final de temporada

El entrenador escocés David Moyes dejará su puesto como técnico del West Ham de mutuo acuerdo al final de la temporada, ha anunciado este lunes el club inglés, que podría confiar en el español Julen Lopetegui para el próximo curso. "He disfrutado de cuatro años y medio brillantes en el West Ham y el club está en una posición más fuerte que cuando regresé en 2019. Cuando me uní al West Ham por segunda vez, el club estaba un puesto por encima de la zona de descenso, y ha sido un viaje increíble haber logrado tres temporadas consecutivas en Europa", señaló Moyes en la web del vigente campeón de la Conference League. "Después de llevar al club a la salvación, guiamos al equipo hasta la sexta y la séptima posición de la Premier League, y me alegré mucho cuando ganamos el título de la Europa Conference League el pasado mes de junio, el primer gran trofeo del club en 43 años. Quiero agradecer a todos los jugadores su apoyo y todos los éxitos conseguidos en los últimos cuatro años y medio", añadió. Moyes, de 61 años, lleva al frente del West Ham desde 2019, pero acababa contrato a final de temporada. El equipo fue goleado por el Chelsea el domingo (5-0) y puso fin a sus escasas esperanzas de obtener un billete para competición europea por cuarta campaña consecutiva. Los 'Hammers', que empataron con el Liverpool (2-2) y perdieron ante el Crystal Palace (5-2) en las últimas jornadas, ocupan ahora la novena posición de la tabla de la Premier League a falta de dos jornadas. Este año, quedaron eliminados de la Liga Europa el mes pasado tras caer en cuartos de final ante el Bayer Leverkusen. En un comunicado, el West Ham dijo que el proceso de contratación para el sucesor de Moyes había comenzado, pero que no harían "más comentarios hasta que se confirme un nuevo nombramiento". El copresidente del West Ham, David Sullivan, ofreció su "sincero agradecimiento y gratitud" por los esfuerzos de Moyes en el cargo. "David ha sido responsable de un periodo de gran progreso y éxito en nuestra historia y estamos extremadamente agradecidos por todo su duro trabajo, compromiso y dedicación al cargo. David ha sido un profesional absoluto con el que trabajar y se marchará con nuestro mayor respeto y buenos deseos. Merece ser tenido en la más alta estima por el servicio que ha prestado al West Ham United y le deseamos mucho éxito en el futuro", apuntó Sullivan. "Al hacer este anuncio ahora, David podrá recibir la despedida que se merece de los aficionados del West Ham y todos nosotros podremos mostrarle nuestro agradecimiento en nuestro último partido en casa de la temporada contra el Luton Town el sábado", explicó. El exseleccionador español y exentrenador del Real Madrid y del Sevilla FC Julen Lopetegui se ha convertido en uno de los objetivos para ocupar el cargo del cuadro londinense la próxima temporada. El vasco llevó al Wolves a la salvación la pasada temporada, pero dejó el club después de nueve meses en vísperas de la nueva campaña de la Premier League en agosto.