Nacho Taboada actúa en Barcelona echando de menos a Sara Carbonero

Viviendo una discreta relación sentimental con Nacho Taboada, Sara Carbonero puede decir ahora que está saboreando una de las etapas más dulces de su vida. Alejada del foco mediático, enamorada y con esa tranquilidad que tanto ha deseado en muchos momentos de su vida, la periodista está disfrutando como hace tiempo. Sin embargo, parece que no siempre puede estar al lado de su pareja. De hecho, esta semana hemos podido ver al cantante actuando en la Sala Wolf de Barcelona, con su grupo 'Colectivo Panamera' y sin la presencia de la periodista. El cantante extrañó a su pareja y cerró el espectáculo con una frase con la que dejó claro que no puede separarse muchos días de Carbonero: "Cuando echas mucho de menos a alguien el día dura tres otoños". Además, Nacho cantó algunas estrofas con las que volvió a reflejar su insaciable amor por Sara: "Para callar al silencio y para dormirme a solas; he dejado de contar como un tonto las horas en las que tú me faltas; te engañaría otra vez para llevarte hasta el cielo; me han partido los días y aún tengo sed de ti; un día dura tres otoños; sin ti eso es una eternidad; tú vences todos mis demonios como un faro en la oscuridad". Los rumores de este amor empezaron a surgir en abril del 2022, cuando también se publicaron algunas fotografías juntos... pero lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado públicamente de esta relación que ya es una realidad.