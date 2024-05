Rueda regresa de Argentina con objetivos "cumplidos": visibilizar a las pesqueras gallegas y abrir canales de contacto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, concluye su viaje a Argentina con los objetivos "cumplidos", tal y como ha trasladado este sábado en declaraciones a los medios en las que ha asegurado que lo que "ha conseguido" durante estos días ha sido "visibilizar la presencia de las empresas gallegas de pesca en Argentina", así como dejar abierto un canal de contacto entre administraciones. Del mismo modo, tras reunirse con el secretario de Estado de Pesca del Gobierno argentino, Rueda ha detallado que le trasladó las "inquietudes" de los empresarios gallegos del sector que necesitan, ha asegurado, "seguridad jurídica y estabilidad institucional para seguir creando riqueza en Argentina". "Ha transmitido tranquilidad sobre el futuro de las empresas y ha demostrado ser consciente de la importancia de que estén aquí y de que puedan seguir creciendo", ha afirmado Alfonso Rueda. Además, a preguntas de los periodistas, ha señalado que "lo fundamental en cualquier actividad empresarial" es tener "la certeza de que las reglas del juego no van a cambiar" y que las empresas "van a poder seguir compitiendo como hasta ahora". En este sentido, sobre las "incertezas" de las que se hablaba a principios de año -- en relación a la reforma que planteaba el presidente argentino, Javier Milei, que podría afectar a las pesqueras gallegas y que posteriormente fue rectificada-- , Alfonso Rueda ha explicado que tras la reunión de este sábado cree que "los cambios que se aventuraban no se van a producir finalmente" y que "la estabilidad que demandan se va a mantener". "Yo he comprobado que las empresas que están aquí hacen un trabajo excelente y están en condiciones de competir con cualquiera", ha apostillado. Asimismo, tras viajar también a la Patagonia junto al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, el presidente gallego ha recordado que los gobernadores e intendentes argentinos de los lugares en los que se encuentran las plantas de producción de empresas gallegas le han trasladado que "quieren que se asienten aquí todavía más y que se pueda seguir aumentando la carga de trabajo". Este mismo sábado el titular del Ejecutivo gallego también se ha reunido con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, con el que ha abordado cuestiones de interés para Galicia y para la capital argentina, así como para la colectividad gallega que vive en la ciudad. De este modo, Alfonso Rueda concluye un viaje a Argentina que inició el pasado miércoles y durante el que ha mantenido encuentros con diferentes representantes institucionales del país austral y que ha estado centrado en el ámbito económico, con el foco en las empresas pesqueras gallegas.