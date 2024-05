Fadec y ONCE convierten a Sevilla en la capital mundial del fútbol para ciegos este fin de semana

La Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (Fadec) va a convertir a Sevilla en la capital mundial del fútbol para ciegos este fin de semana. Concretamente, las instalaciones deportivas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en la capital hispalense acogerán del 3 al 5 de mayo un campeonato internacional de fútbol B1 (ciegos totales) y B2/B3 (con discapacidad visual grave) en el que participarán las selecciones nacionales de Chile, Inglaterra y Ucrania, además de la selección catalana y las dos andaluzas. Se trata del VIII Campeonato Internacional de Fútbol 5 (Categoría B1 - ciegos totales), en la que participarán Chile, las dos selecciones andaluzas, Andalucía y Fadec, y el VII Campeonato Internacional de Fútbol Sala (Categoría B2/B3 - discapacidad visual grave) en el que van a competir la selección andaluza, la catalana y las selecciones nacionales de Inglaterra y Ucrania, ha explicado la Fundación en una nota de prensa. Esta es la tercera ocasión que la selección ucraniana, que está patrocinada por el Comité Nacional de Deportes para Discapacitados de Ucrania del Ministerio de Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Volodímir Zelenski, acude a Sevilla para participar en un campeonato internacional en medio de la guerra contra Rusia. Los partidos se celebrarán desde el viernes 3 de mayo por la tarde al domingo 5 por la mañana en las instalaciones deportivas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla. En Fútbol 5 B1 el Campeonato arrancará el viernes con el partido Chile-Fadec y en B2 con el enfrentamiento entre Ucrania-Inglaterra. En lo referido a la categoría de Fútbol 5 (B1), durante la primera parte del torneo (viernes y sábado) los partidos tendrán una duración oficial de 15 minutos cada parte a reloj parado y durante la segunda parte del torneo (domingo) tendrán una duración de 25 minutos a reloj corrido en una única parte. Respecto a la competición de Fútbol Sala (Categoría B2/B3 - Discapacidad Visual Grave), el tiempo de juego será de 25 minutos cada parte a reloj corrido, excepto en la final que se jugará a 20 minutos cada parte a reloj parado. La competición se desarrollará en dos fases. Una primera que constará de una liga a una vuelta, todos contra todos, y que utilizará el sistema de puntuación habitual (tres por victoria, uno por empate y cero por derrota). En el caso de equipos igualados a puntos tras la fase inicial, se tendrá en cuenta el resultado del encuentro entre los dos equipos implicados; la diferencia de goles o el número de tarjetas amarillas o rojas recibidas. En la segunda fase los dos primeros clasificados de la liguilla disputarán la final, mientras que los clasificados en tercer y cuarto lugar lucharán por la medalla de bronce en el campeonato. Los trofeos distinguirán con medallas y trofeos al primer clasificado, medallas para el segundo y tercer clasificado, trofeo para el máximo goleador y para el portero menos goleado. Este doble campeonato internacional lo organiza la Fadec en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la ONCE, el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD) y Ludibe. SILENCIO, SE JUEGA El fútbol es una disciplina paralímpica que practican deportistas ciegos o con baja visión (Clase B1), con el mismo objetivo que el fútbol tradicional, marcar gol en la portería rival. Cada conjunto se compone de cuatro jugadores de campo, todos ellos ciegos o con baja visión, y un portero sin discapacidad visual. Para evitar que aquellos jugadores que tienen resto visual jueguen con ventaja, todos los miembros del equipo deben competir con un antifaz que les cubra los ojos por competo. Las características específicas imprescindibles son: balón sonoro; vallas laterales que evitan los fueras de banda, salvo que el balón salga por encima de éstas, siendo además un elemento de orientación y seguridad para el jugador; el portero es vidente y tiene limitada su maniobrabilidad a una pequeña zona dentro del área de penalti; un guía detrás de la portería orienta a los jugadores; y la obligatoriedad de los jugadores de decir, de forma clara y audible, la palabra "voy" (término español utilizado internacionalmente), para evitar golpes y orientar al jugador rival. Dadas las necesidades específicas esta modalidad se juega en campo de césped artificial descubierto para facilitar la audición del balón. Por eso es necesario el silencio del público mientras esté en juego la pelota y hasta que no se marque un gol o existan tiempos muertos.