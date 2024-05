Antonio Canales, amigo de Bárbara Rey, manda un consejo a madre e hijo para que arreglen sus diferencias

De todos es sabido que la situación en la que se encuentra Bárbara Rey es complicada tras las declaraciones que hizo su hijo en '¡De viernes!' hablando de ella y de su hermana, Sofía Cristo. Un distanciamiento que ha acabado con la relación entre madre e hijo y que le ha provocado una tristeza de lo más profunda. Hace unos días pudimos hablar con Antonio Canales, amigo de la vedette desde hace años y nos contaba que conoce muy bien a la familia de esta: "Yo conocí mucho a Bárbara y conocí mucho a Ángel, estuve con ellos en muchas ocasiones, pero a los niños no he tenido yo el gusto de conocerlos". Eso sí, el artista quiso quedarse ahí y no comentar el enfrentamiento que ha habido entre madre e hijo porque "yo no veo televisiones, no sé qué programa y no veo ni las noticias", por lo que "no puedo opinar de algo que no veo, algo que yo estoy ajeno completamente". Lo que sí que hizo fue mandarles un consejo, desvelando que lo único que les diría es "que intenten de unirse. Yo tengo mucha unión con mis hijos. Me he enfadado, lo hemos discutido, pero... Creo que una madre y un hijo deben de estar unidos, ¿no? Digo yo". Sin querer entrar a desvelar qué le parece lo que le ha ocurrido a su amiga, Canales nos dejó claro que la relación entre madre e hijo "es una ley de la vida que está por encima de todos los dioses, del dinero, los trámites y todo".