Miércoles, 1 de mayo de 2024 (04:00 GMT)

EE.UU. se opondrá a un operativo israelí en Rafah que no aborde "problemas humanitarios"

Washington (EFE).- Estados Unidos se opondrá a "cualquier operativo" israelí en Rafah que no aborde las "preocupaciones humanitarias" en la región, que sirve de refugio para más de 1,4 millones de gazatíes que han sido desplazados durante la guerra. EE.UU. asegura no haber visto aún un "plan creíble" de Israel que resuelva las preocupaciones del Gobierno de Joe Biden sobre una posible ofensiva en Rafah, señaló este martes el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa.

Netanyahu: "Entraremos en Rafah y eliminaremos los batallones de Hamás con o sin acuerdo"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que el Ejército israelí entrará en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para eliminar a los cuatro batallones que dice quedan en ese área de Hamás "con o sin acuerdo" de tregua. "Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo", aseguró Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque del 7 de octubre.

La Policía desaloja el edificio ocupado en la Universidad de Columbia y detiene a estudiantes

Nueva York (EFE).- La Policía de Nueva York irrumpió la noche de este martes en el edificio de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes propalestinos en un operativo de desalojo que se saldó con decenas de detenciones. Los policías utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales. Los estudiantes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, de acuerdo al The New York Times.

Hamás y Fatah subrayan en Pekín la necesidad de avanzar hacia la unidad nacional

Jerusalén/Pekín (EFE).- Los movimientos palestinos Fatah y Hamás subrayaron en Pekín la necesidad de avanzar hacia la "unidad nacional" y de poner fin a la división entre las facciones palestinas, en el marco de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), informó la agencia de noticias palestina Wafa. El portavoz de la Cancillería china Lin Jian, por su parte, señaló en una rueda de prensa que "ambas partes expresaron plenamente su voluntad política de lograr la reconciliación mediante el diálogo y las consultas y exploraron una serie de cuestiones específicas".

Las fuerzas rusas avanzan en el noroeste de Avdivka, mientras los civiles ucranianos huyen

Leópolis (Ucrania) (EFE).- En medio de la superioridad rusa en tropas y armamento, las fuerzas ucranianas intentan detener los rápidos avances de Rusia al noroeste de Avdivka, en la región de Donetsk, donde los residentes huyen para escapar de la ocupación. Aunque limitados en escala si se comparan con toda la línea del frente, los recientes avances rusos cerca de la localidad de Ocherétine, al noroeste de la ocupada ciudad de Donetsk, representan su mayor éxito después de la toma de la cercana Avdivka.

Cuba anuncia la suspensión de los vuelos de su aerolínea estatal a Argentina

La Habana (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este martes la suspensión de los vuelos regulares entre Cuba y Argentina debido, según explicó, a la "negativa" de la petrolera del país suramericano a suministrar combustible a sus aviones en aplicación de las sanciones de Estados Unidos contra la isla. "Como resultado, Cubana de Aviación se ha visto obligada a suspender los vuelos regulares entre Cuba y Argentina, que se habían mantenido durante 39 años", explicó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).

El líder de la oposición en Canadá es expulsado de la Cámara Baja por insultar a Trudeau

Toronto(Canadá) (EFE).- El líder de la oposición canadiense, el conservador Pierre Poilievre, fue expulsado de la Cámara Baja del Parlamento canadiense tras insultar al primer ministro del país, Justin Trudeau. Después de la expulsión de Poilievre, el resto de los diputados conservadores abandonaron la Cámara de los Comunes en protesta. El incidente se produjo durante el diario periodo de preguntas al Gobierno, cuando Poilievre calificó a Trudeau de "chiflado" por haber apoyado la despenalización de drogas duras en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Haití trabajará para celebrar elecciones en 2026, asegura el presidente del Consejo de Transición

Puerto Príncipe (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgard Leblanc Fils, elegido este martes por la mayoría de los miembros, dijo en su primer discurso que ese órgano trabajará para celebrar elecciones en el plazo previsto, a fin de que el país tenga un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. "Hay que tomar decisiones importantes, en primer lugar en materia de seguridad, para liberar al país de la acción de personas que están causando tanto sufrimiento y tantas víctimas", declaró Leblanc Fils.

Primer ministro de Japón parte a Francia para reunión de la OCDE antes de visitar Brasil y Paraguay

Tokio (EFE).- El primer ministro japonés, Fumio Kishida, partió este miércoles rumbo a París, donde presidirá la Reunión del Consejo Ministerial (MCM) de la OCDE además de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de poner rumbo a Brasil y Paraguay, donde mantendrá encuentros con sus respectivos jefes de Gobierno para tratar temas económicos o medioambientales. "Quiero subrayar que Japón va a jugar un papel protagonista a la hora de crear y potenciar un orden económico internacional basado en reglas", dijo Kishida, en relación a la reunión del MCM que se celebrará este jueves, a medios congregados en el aeropuerto tokiota de Haneda antes de abordar el avión.

Jefe del Parlamento de Venezuela pide la pena máxima para el exministro Tareck El Aissami

Caracas, 30 abr (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este martes la pena máxima -30 años- para el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, acusado de estar implicado en una trama de corrupción en la estatal Pdvsa. El parlamentario también pidió a los tribunales que consideren aplicar la pena máxima al empresario Samark López, por su supuesta participación en la trama, denominada 'Pdvsa-Cripto', por la que han sido detenidas 66 personas, y que tenía el objetivo, entre otros, de "dañar la economía" venezolana.

La CE investiga a Meta por considerar que no combate la desinformación ante las europeas

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea abrió una investigación contra la empresa estadounidense Meta por considerar que no está haciendo lo suficiente para combatir la desinformación de agentes extranjeros, principalmente Rusia, de cara a las elecciones europeas de junio en las redes sociales Facebook e Instagram. "Si sospechamos que hay una violación de las reglas, actuamos. Esto es así en todo momento, pero especialmente en tiempos de elecciones democráticas", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Carlos III expresa condolencias a las víctimas del ataque en Londres en el que murió un menor

Londres (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó sus condolencias a las víctimas de un ataque ocurrido este martes en Londres en que un hombre armado con una espada mató a un menor de 14 años e hirió a otras cuatro personas. "Tras las horribles escenas en (el barrio de) Hainault esta mañana, el rey ha pedido que se le mantenga plenamente informado a medida que se van aclarando los detalles del suceso", dijo el palacio de Buckingham.EFE

