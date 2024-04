La mitad de la contaminación plástica está asociada con 56 empresas

Un nuevo estudio publicado en Science Advances encontró que más de la mitad de la contaminación plástica de marca encontrada en el medio ambiente estaba relacionada con 56 empresas. Los investigadores utilizaron datos de un programa de cinco años (2018-2022), que abarcó 84 países, para identificar marcas encontradas como desechos plásticos en el medio ambiente. CSIRO, la agencia científica nacional de Australia, fue coautora del artículo junto con otras 12 organizaciones internacionales, proporcionando la primera cuantificación de los productos de los productores mundiales de plástico en el medio ambiente a través de eventos de auditoría. La Dra. Kathy Willis, investigadora postdoctoral en CSIRO, dijo que la investigación proporciona información sobre qué artículos de marca contribuyen a los desechos plásticos. "Encontramos que 13 empresas tienen una contribución individual del 1 por ciento o más del total de plástico de marca observado en los 1.576 eventos de auditoría", dijo el Dr. Willis. "Todas esas empresas producen alimentos, bebidas o productos de tabaco". Las principales marcas a nivel mundial fueron; The Coca-Cola Company, vinculada al 11 por ciento de los artículos de marca, seguida por PepsiCo (5 por ciento), Nestlé (3 por ciento) y Danone (3 por ciento). La prevalencia de empresas de alimentos y bebidas, en particular aquellas que producen productos de plástico de un solo uso, sugiere que los envases de un solo uso contribuyen significativamente a la contaminación del plástico de marca. "La investigación también mostró que un aumento del 1 por ciento en la producción de plástico se asociaba con un aumento del 1 por ciento en la contaminación plástica", dijo el Dr. Willis. El Dr. Win Cowger, director de investigación del Instituto Moore para la Investigación de la Contaminación Plástica, dirigió el estudio sobre el problema creciente y omnipresente a nivel mundial de la contaminación plástica. "Existe una relación entre geografías y sistemas de gestión de residuos muy diversos. Esto sugiere que la reducción de la producción de plástico podría ayudar a frenar la contaminación plástica", afirmó el Dr. Cowger. "Esto tendría un impacto positivo en el medio ambiente, al igual que el cambio hacia productos más duraderos y reutilizables". La investigación se basa en el conocimiento sobre la contaminación por plástico de marca y proporciona el primer análisis cuantitativo de la relación entre la producción de plástico y la contaminación por plástico de marca. "Estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre los productos plásticos que terminan en el medio ambiente y resaltan la importancia de las soluciones para abordar los plásticos de un solo uso", afirmó el Dr. Willis. "Esto incluye diseños de productos seguros y sostenibles que reduzcan la demanda global de nuevos productos y aumenten la reutilización, reparabilidad y reciclabilidad". La investigación también encontró que el 50 por ciento de los artículos no tenían marca. Mejorar la marca y el etiquetado de los productos podría mejorar la trazabilidad y la rendición de cuentas. "Las normas internacionales para la marca de los envases podrían ayudar a facilitar la identificación y mejorar el seguimiento y la gestión de los productos de plástico", afirmó el Dr. Willis.