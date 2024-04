Crónica del Barça - Olympiacos, 77-69

El Barça ganó este viernes a Olympiacos en el Palau Blaugrana (77-69) en el segundo partido de la serie de los 'Playoffs' de la Euroliga, ahora igualada tras la victoria inicial de los griegos en un Palau que esta vez sí obró su magia y dio alas a los de Roger Grimau, que mejoraron en ataque y liderados por Jabari Parker hicieron los deberes, e irán más tranquilos al Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo. Los 7.692 espectadores que lograron la segunda mejor entrada del Palau este curso ayudaron en los peores momentos del juego, cuando Olympiacos se puso arriba en el tercer cuarto, a que sus jugadores lograron este segundo punto de la eliminatoria. Además, el Barça jugó muy bien por momentos, teniendo claro qué debían hacer y qué debían evitar ante un Olympiacos que fue duro de pelar. Pero fue otro partido. Fue otra cosa. Si el primer duelo empezó con un parcial de 0-6 para los de El Pireo, que llegaron a ganar de 7 puntos en el tramo inicial, esta vez fue el Barça quien se puso 7-2 arriba. Con una salida fuerte, muy metidos en lo que debían hacer para que no se repitiera la historia. Y el primer cuarto terminó 27-14 y casi sin errores por parte del Barça. Pero si algo tiene este Olympiacos de Georgios Bartzokas es que es rocoso. Se engancha a los partidos como una lapa a una roca. Y a medida que fueron encontrando el acierto ofensivo que no hallaron en el primer cuarto, se fueron acercando peligrosamente en el marcador pese al +13 que tuvo el Barça, con la presión añadida que ello provocó en los blaugranas --con su escasa red de seguridad--. Al descanso se llegó 43-37 para los de Roger Grimau, pero con sensaciones ya peligrosas. ¿Estaba siendo mejor el Barça en la pista? Pues sí, pero cada vez menos. Olympiacos iba imponiendo su juego físico, más lento. Y, a falta de 2:45 para el final del tercer periodo, se puso por delante con un parcial de 0-5 que obligó al técnico blaugrana a parar el juego. Seguía dentro de la lucha el Barça pero afloraban los fantasmas de la derrota inicial. Iba quedando atrás la seguridad y la fluidez ofensivas de los primeros minutos y volvían los errores no forzados, el fallar tiros aparentemente liberados. Y, atrás, Olympiacos escarbaba cada vez más hondo en una defensa blaugrana con unos jugadores más fundidos. Y el partido entró en una fase de intercambio de golpes, de pasarse la iniciativa en el electrónico los unos a los otros. No era ya el escenario inicial que había dibujado Grimau. Y los de El Pireo cada vez cerraban mejor su aro, con una muralla de brazos interminables protegiendo la canasta contra la que se estrellaban los interiores 'culers', que por contra no cesaron en su empeño. Una lucha que llevó a ambos equipos al último cuarto con 60-57 en el marcador. Un último parcial en el que, tras perder el segundo y el tercero, el Barça volvió a imponerse. Lo hizo para cerrar el partido a su favor y ayudado por los triples de Álex Abrines y de Jabari Parker, con aportaciones esenciales de Willy Hernangómez, Jan Vesely o Rokas Jokubaitis, sin puntos de Ricky Rubio pero con 6 asistencias que pudieron ser más, pues pases de canasta dio muchos más. Serie igualada (1-1) y ahora a los blaugranas les tocará remar fuerte para salir vivos del puerto de El Pireo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BARÇA, 77 - OLYMPIACOS, 69 (43-37, al descanso). --EQUIPOS. BARÇA: Rubio (-), Laprovittola (5), Kalinic (5), Parker (24) y Vesely (10) --quinteto inicial--; Da Silva (-), Satoransky (7), Hernangómez (11), Abrines (9) y Jokubaitis (6). OLYMPIACOS: Canaan (2), Walkup (7), Peters (20), Sikma (5) y Fall (3) --quinteto inicial--; Williams-Goss (10), Wright (6), Larentzakis (-), Petrusev (6), Milutinov (-) y McKissic (10). --PARCIALES: 27-14, 16-23, 17-20 y 17-12. --ÁRBITROS: Radovic, Paternico y Nikolic. Sin eliminados. --PABELLÓN: Palau Blaugrana, 7.692 espectadores.