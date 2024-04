La Policía alemana crea un centro para gestionar la seguridad durante la Eurocopa 2024

Un centro policial recién creado en el estado de Renania del Norte-Westfalia servirá para gestionar la seguridad durante la Eurocopa de 2024, que se celebrará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio. "El peligro es abstractamente alto y nos lo tomamos en serio para que no se concrete. Para ello, toda la información relacionada con el fútbol y la seguridad se recopilará y evaluará las 24 horas del día en un único lugar", declaró Herbert Reul, ministro del Interior del Estado federado, durante una visita al Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC) de Neuss el martes. "La comunicación y la rapidez son fundamentales a la hora de afrontar situaciones. Este es el caso que nos ocupa. No se puede evitar que ocurra algo, pero se puede minimizar", afirmó el político. Reul cree que la situación de seguridad, en medio de los conflictos entre Ucrania y Rusia e Israel y Palestina es más tensa que en el Mundial de Alemania 2006. "Grandes acontecimientos como la Eurocopa pueden convertirse muy rápidamente en el foco de extremistas y terroristas", afirmó, y añadió que la situación central de Alemania y su fácil accesibilidad desde muchos países son especialmente relevantes para la seguridad. Más de 600 funcionarios alemanes y extranjeros trabajarán en el IPCC durante la Eurocopa y habrá 129 puestos de trabajo disponibles in situ. "La responsabilidad de los partidos sigue recayendo en las sedes, nosotros nos encargamos de que los servicios de emergencia dispongan in situ de la información necesaria. De este modo, queremos crear el mejor intercambio de información posible para poder actuar en cualquier situación", declaró el jefe del IPCC, Oliver Strudthoff.