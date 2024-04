Edmundo Arrocet le regala a Tony Antonio los discos que grabó con María Teresa Campos

Tras romper su silencio -una vez más- con una exclusiva para la revista Diez Minutos esta semana y sentarse en '¡De viernes!' hablando de las Campos, Edmundo Arrocet ha vuelto a nuestras vidas este domingo en el X Memorial a Tony Leblanc. Un evento que ha organizado Tony Antonio y con el que hemos podido hablar allí sobre este homenaje tan entretenido en San Sebastián de los Reyes con un partido que han disputado humoristas contra toreros. Sin embargo, el que no ha acudido a dicho partido ha sido Edmundo, que nunca ha fallado a los homenajes a Leblanc... ¿por qué? Tony Antonio ha confesado que se debe al contrato que tiene con la revista anteriormente citada y por no seguir hablando de las Campos en un día como hoy. Lo que nos ha llamado especialmente la atención es que hemos visto el disco que María Teresa Campos y Edmundo Arrocet grabaron de canciones, 'Una bella historia', a subasta durante el partido. Tal y como nos ha desvelado Tony, lo que se recaude irá destinado para la estatua que quieren hacer de Tony Leblanc. "Edmundo donó 300 o 400 discos para que cuando hagamos cosas de estas saquemos dinero, es de colección y tuvo la amabilidad de dárnoslo" nos aseguraba Tony. Además, confesaba que si les molesta a las hijas de María Teresa Campos que se subaste es su problema: "No sé, si les molesta es su problema, me lo ha regalado el que lo tiene y el que supongo que los ha pagado, el dueño de los discos me ha regalado 300, si viene alguien y me dice que estamos utilizando la imagen de su madre, no, es un disco que está comprado".