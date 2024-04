María del Monte recuerda a su hermano fallecido por Covid-19

Hace cuatro años, cuando toda España afrontaba con incertidumbre la pandemia originada por la Covid-19 confinados en casa, María del Monte se enfrentaba -al igual que muchos otros- a una dolorosa pérdida debido a este virus. Uno de los hermanos de la cantante andaluza fallecía a los 65 años de edad dejándola devastada porque estaba muy unido a él. No pudo despedirse de él y por aquel entonces, seguía a su lado su madre, a quien tuvo que ocultarle este duro palo. Hoy, la artista que se ha dejado ver esta semana en la Feria de Abril, ha utilizado sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su hermano y recordar el dolor que le sigue causando su ausencia. "Hace ya cuatro años que te fuiste a la habitación de al lado. Cuatro!!! Sigo preguntándome el por qué y no lo encuentro. No lo hay. Simplemente es porque es la vida y la marcha forma parte de ella, pero sigo sin entenderlo y ya sabes que yo cuando no entiendo las cosa" ha confesado María. Homenajeándole, la cantante ha asegurado que "no hay un solo día que no te recuerde y hable de ti. Sé que estás cerquita de mí y no dejes de estarlo nunca. Feliz cumpleaños, hermano del alma. Te quiero".