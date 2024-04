Stefanos Tsitsipas remonta otra vez y peleará por el título de Barcelona con Casper Ruud

El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha vencido este sábado por 5-7, 6-4 y 6-2 al serbio Dusan Lajovic y ha accedido a la final del Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre tierra batida, donde buscará el título ante el noruego Casper Ruud, verdugo del argentino Tomás Martín Etcheverry por 7-6(6) y 6-4. En la Pista Rafa Nadal, casi dos horas tardó Ruud en hacer bueno su favoritismo contra un rival que ocupa el puesto 30 del ranking mundial. El noruego, actual nº 6 de ese ranking, no ganó ni un solo punto sus dos primeros juegos al resto. Eso sí, resolvió bien sus propios servicios hasta ir 3-2, ponerse con 15-40 y exprimir a un Etcheverry respondón. Aunque el argentino salvó la primera bola de 'break', justo antes de lidiar con la segunda hubo un parón en el encuentro. Un aficionado en la grada se mareó, presumiblemente debido a un golpe de calor, y necesitó atención médica bajo la mirada de los tenistas y del árbitro Mohamed Lahyani. Había transcurrido media hora de ritmo veloz hasta ese percance, pero no le sentó bien al sudamericano. Al reanudar la acción, Ruud aprovechó el 30-40 en un quiebre y luego se situó sacando con un 40-15. Parecía que el nórdico encauzaba pronto el primer set, pero una doble falta lo descentró. En los dos siguientes lances, Ruud falló dos paralelos por arriesgar, primero un 'drive' y después un revés; y con 40-Ventaja para Etcheverry, el noruego mandó a la red un nuevo tiro, viendo neutralizada su renta en el marcador. Eso incluso animó al platense, que durante el undécimo juego malgastó dos oportunidades de rotura. La igualdad era palpable y las tornas giraron al siguiente juego, con Ruud dejando escapar dos pelotas de 'break' que además eran de set. Ya en la muerte súbita, Etcheverry le echó carácter para remontar de 4-2 a 5-6, pero su adversario salió del atolladero con golpes fuertes y un par de 'ángulos' que fructificaron en un 8-6 favorable a sus intereses. Gracias a ese impulso, Ruud rompió el sevicio del argentino nada más comenzar la segunda manga, aunque otra vez Etcheverry le devolvió de inmediato la 'moneda' (1-1). Hasta el quinto juego, pocos auguraban que el noruego daría un topetazo sobre la mesa; para demostrar a propios y extraños que ha mejorado en las últimas semanas, el nórdico ahí aceleró. En blanco, quebró el servicio del platense (4-2) y administró con solidez tal ventaja hasta certificar el triunfo, que lo clasificó para su segunda final consecutiva. No en vano, Ruud había llegado a Barcelona tras perder (6-1 y 6-4) frente a Tsitsipas en la final del Masters 1.000 de Montecarlo. Exactamente una semana más tarde, noruego y griego volverán a verse las caras con un título en liza. Para amarrar su billete a esta final del Godó, Tsitsipas firmó otra remontada, algo menos sufrida que la de la víspera en cuartos de final contra el argentino Facundo Díaz Acosta. Lajovic mantuvo la delantera en el marcador durante todo el primer set, sin dudar con sus saques e incluso gozando de una bola de 'break' en el octavo juego. No la transformó, pero mandó un serio aviso a su contrincante, que ya en el duodécimo juego sí cedió su servicio (5-7). La segunda manga vivió similares derroteros hasta el séptimo juego, cuando quebró un Tsitsipas que 'ipso facto' consolidó su rédito (5-3). Tras apuntarse ese segundo set, el griego mostró muchísima más entereza física que Lajovic, quien apenas compitió en el tercer set y se despidió del torneo, después de dos horas y 10 minutos de encuentro.