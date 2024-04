Un examen de la edad de hielo rebaja el peor escenario de calentamiento

Un nuevo análisis de la edad de hielo más reciente concluye que, si bien la mayoría de las estimaciones sobre el calentamiento futuro permanecen sin cambios, el peor escenario absoluto es poco probable A medida que el dióxido de carbono se acumula en la atmósfera, la Tierra se calentará. Pero se está estudiando exactamente cuánto calentamiento resultará de un cierto aumento de CO2. La relación entre el CO2 y el calentamiento, conocida como sensibilidad climática, determina el futuro que debemos esperar a medida que los niveles de CO2 sigan aumentando. La nueva investigación dirigida por la Universidad de Washington analiza la edad de hielo más reciente, cuando una gran franja de América del Norte quedó cubierta de hielo, para comprender mejor la relación entre el CO2 y la temperatura global. Sus resultados se publican en Science Advances. "La principal contribución de nuestro estudio es reducir la estimación de la sensibilidad climática, mejorando nuestra capacidad para hacer proyecciones de calentamiento futuro", dijo en un comunicado el autor principal Vince Cooper, estudiante de doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad de Washington. "Al observar cuánto más fría era la Tierra en el pasado antiguo con niveles más bajos de gases de efecto invernadero, podemos estimar cuánto más cálido se volverá el clima actual con niveles más altos de gases de efecto invernadero". El nuevo artículo no cambia el mejor escenario de calentamiento de duplicar el CO2 (un aumento de temperatura promedio de aproximadamente 2 grados Celsius en todo el mundo) o la estimación más probable, que es de aproximadamente 3 grados Celsius. Pero reduce el peor escenario de duplicación del CO2 en un grado completo, de 5 grados Celsius a 4 grados Celsius. (Como referencia, el CO2 se encuentra actualmente en 425 ppm, o alrededor de 1,5 veces los niveles preindustriales, y a menos que la caída de las emisiones se encamine hacia el doble de los niveles preindustriales antes de finales de este siglo). A medida que nuestro planeta se encamina hacia una duplicación de CO2, los autores advierten que las últimas décadas no son un buen predictor del futuro bajo el calentamiento global. Los ciclos climáticos a corto plazo y los efectos de la contaminación atmosférica son sólo algunas de las razones por las que las tendencias recientes no pueden predecir de manera confiable el resto de este siglo. "El patrón espacial del calentamiento global en los últimos 40 años no se parece al patrón a largo plazo que esperamos en el futuro; el pasado reciente es una mala analogía del calentamiento global futuro", dijo el autor principal Kyle Armour, de la Universidad de Washington. profesor asociado de ciencias atmosféricas y de oceanografía. En cambio, el nuevo estudio se centró en un período de hace 21.000 años, conocido como el Último Máximo Glacial, cuando la Tierra era en promedio 6 grados Celsius más fría que hoy. Los registros de los núcleos de hielo muestran que el CO2 atmosférico entonces era menos de la mitad de los niveles actuales, alrededor de 190 partes por millón. "El registro paleoclimático incluye largos períodos que, en promedio, fueron mucho más cálidos o más fríos que el clima actual, y sabemos que hubo un gran forzamiento climático debido a las capas de hielo y los gases de efecto invernadero durante esos períodos", dijo Cooper. "Si sabemos aproximadamente cuáles fueron los cambios de temperatura pasados y qué los causó, entonces sabremos qué esperar en el futuro". Los investigadores, incluido el coautor Gregory Hakim, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Washington, han creado nuevas técnicas de modelado estadístico que permiten asimilar los registros paleoclimáticos en modelos informáticos del clima de la Tierra, similares a los modelos de predicción meteorológica actuales. El resultado son mapas de temperatura más realistas de milenios anteriores. Para el nuevo estudio, los autores combinaron registros climáticos prehistóricos (incluidos sedimentos oceánicos, núcleos de hielo y polen preservado) con modelos informáticos del clima de la Tierra para simular el clima del Último Máximo Glacial. Cuando gran parte de América del Norte estaba cubierta de hielo, la capa de hielo no solo enfrió el planeta al reflejar la luz solar del verano en los continentes, como se había considerado en estudios anteriores. Al alterar los patrones de viento y las corrientes oceánicas, la capa de hielo también provocó que los océanos Pacífico y Atlántico norte se volvieran especialmente fríos y nublados. El análisis del nuevo estudio muestra que estos cambios de nubes sobre los océanos agravaron los efectos de enfriamiento global del glaciar al reflejar aún más luz solar. En resumen, el estudio muestra que el CO2 jugó un papel menor en el establecimiento de las temperaturas de la edad de hielo de lo que se había estimado anteriormente. La otra cara de la moneda es que las predicciones más nefastas sobre el calentamiento debido al aumento del CO2 son menos probables en las próximas décadas. "Este artículo nos permite producir predicciones más confiables porque realmente reduce el extremo superior del calentamiento futuro y dice que el escenario más extremo es menos probable", dijo Armor. "En realidad, no cambia el extremo inferior, ni la estimación promedio, que sigue siendo consistente con todas las demás líneas de evidencia".