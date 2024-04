(Previa) El Athletic quiere seguir presionando por la Champions ante un Granada en el alambre

Athletic Club y Granada CF se enfrentan este viernes (21.00) en San Mamés en el partido que abre la jornada 32 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que los 'leones' buscan una victoria que los coloque a tan solo un punto de los puestos de Liga de Campeones, mientras que el equipo andaluz necesita ganar para ultimar sus posibilidades de permanencia. El Athletic encara la primera de las siete finales que le quedan por la Champions ante el Granada en San Mamés. El equipo de Valverde parece haber dejado atrás la consecución de la Copa del Rey, y la normalidad y el 'modo Liga' han vuelto a Lezama durante esta semana. En esas, quiere reencontrarse con la victoria en Liga tras dos jornadas sin lograrlo y sumar así tres puntos vitales para la lucha por la cuarta plaza. Para ello, los rojiblancos deberán imponerse a un Granada que, tras lograr la pasada jornada su tercera victoria en LaLiga EA Sports, sigue soñando con una permanencia que atisba a 11 puntos. Además, el equipo de José Ramón Sandoval parece haber encontrado esa competitividad de la que ha adolecido durante toda la temporada, logrando frente al Alavés su primera portería a cero en lo que llevamos de Liga. A pesar de ello, no tendrán fácil los andaluces el puntuar en San Mamés, un campo en el que tan solo el Real Madrid ha conseguido vencer esta temporada en la primera jornada liguera. Desde entonces, los vizcaínos encadenan 18 encuentros sin perder ante su público, hecho al que se suma que en las seis últimas visitas del equipo nazarí a 'La Catedral' consiguió el triunfo en cinco y otra acabó en empate. La marcha del Granada fuera de casa está siendo cuanto menos preocupante. El equipo de Sandoval es el peor visitante de las cinco grandes ligas con tan solo dos unidades en los 15 partidos que ha disputado. Además, se miden el visitante de LaLiga EA Sports que más goles encaja con 34 ante el segundo local que más goles hace (37), solo superado por el Girona con 38. La situación clasificatoria, la buena marcha del equipo en casa, el rival y que la próxima jornada el Athletic visite el Cívitas Metropolitano, pueden hacer que la alineación de Ernesto Valverde esté condicionada por la multitud de jugadores que se perderían el encuentro ante el Atlético en caso de ver amarilla. Los hermanos Williams, De Marcos, Lekue, Berenguer, Dani García y Raúl García son los jugadores apercibidos. Para uno de ellos, Raúl García, será un partido especial, ya que se trata del primer encuentro que va a disputar tras anunciar el pasado lunes su retirada tras la finalización de la temporada. Por ello, se espera que, la que ha sido su afición durante las últimas nueve temporadas, lo reciba con una gran ovación en muestra de agradecimiento. Por último, Valverde recupera a Yeray Álvarez, con el que no ha podido contar desde que cayera lesionado en el duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, teniendo así a toda la plantilla a su disposición. Por su parte, Sandoval tiene en Torrente la única duda de cara al partido, ya que Miguel Rubio y Óscar Melendo, enfermos durante la semana, se han recuperado a tiempo. --PROGRAMA DE LA JORNADA 32 EN LALIGA EA SPORTS. -Viernes 19 de abril. Athletic Club - Granada. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 21.00. -Sábado 20. Celta - Las Palmas. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00. Rayo Vallecano - Osasuna. Melero López (C.Andaluz) 16.15. Valencia - Betis. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30. Girona - Cádiz. Alberola Rojas (C.c-manchego) 21.00. -Domingo 21. Getafe - Real Sociedad. García Verdura (C.Catalán) 14.00. Almería - Villarreal. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15. Alavés - At. Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30. Real Madrid - Barcelona. Soto Grado (C.Riojano) 21.00. -Lunes 22. Sevilla - Mallorca. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.