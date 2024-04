Los trabajadores públicos de Argentina convocan un paro nacional para el 30 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina ha convocado este miércoles un nuevo paro nacional para el 30 de abril con el objetivo de protestar contra las medidas del Gobierno de Javier Milei en materia económica. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ha informado de que han votado "una nueva jornada nacional de lucha", ya que los sindicatos están "llamados a convertirse en la verdadera oposición a este Gobierno y al plan de ajuste que intenta llevar adelante", según ha indicado a través de su perfil en la red social X. "El programa económico que impulsa nos está destruyendo a todos. No sólo está dejando en la calle a miles de trabajadores y destrozando los salarios de los estatales y jubilados, sino que se están deteriorando de manera grave las condiciones de vida de todo el pueblo", ha denunciado el líder sindicalista. ATE ha lamentado que "la vulneración de derechos es cada vez más grave" en el país, con medidas que se traducen en "una reprecarización de todos los trabajadores" de "todas las provincias y municipios", mientras que el mandatario tiende a reunirse "con los empresarios más ricos" para "planificar" el empobrecimiento. Aguiar ha pedido que Milei sea declarado 'persona non grata' "apenas ponga un pie en Río Negro", provincia a la que acudirá el mandatario para participar en un evento empresarial llamado Foro Llao Llao. "El viernes las protestas se tienen que multiplicar en toda la provincia", ha propuesto. "El problema de la Argentina no son los pobres, el problema de la Argentina son esas lacras que se reúnen en el Llao Llao y su manera de acumular", ha concluido. Esta medida se entiende como una antesala a la huelga general de Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), prevista para el 9 de mayo. Los organizadores consideran que es necesario generar una escalada progresiva antes del paro general.