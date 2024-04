La muestra interactiva 'The Messi Experience' abrirá sus puertas en Miami el 25 de abril

Nueva York, 18 abr (EFE).- 'The Messi Experience: A Dream Come True' (La experiencia Messi: un sueño hecho realidad), una exposición interactiva dedicada al futbolista argentino, abrirá sus puertas en Miami el próximo 25 de abril en el 'Hangar at Regatta Harbor' de Coconut Grove.

"Estoy encantado de formar parte de este proyecto que permite a mis aficionados descubrir mi trayectoria dentro y fuera del campo", declaró Lionel Messi en un comunicado divulgado por los responsables de esta muestra.

"A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia ofrecerá una oportunidad única para revivir los momentos más memorables y sentir las emociones que han formado mi trayectoria", añadió.

'The Messi Experience' ofrecerá una inmersión en la impresionante trayectoria del futbolista, desde sus inicios en Rosario hasta el triunfo en el Mundial de 2022 con Argentina pasando por sus años dorados en el Barcelona.

"Cada detalle, desde la escenografía hasta los efectos especiales, pasando por la música y los efectos sonoros están siendo cuidadosamente diseñados para ofrecer una inmersión total en el legado de Messi", explicaron los organizadores.

Montada en colaboración por Primo Entertainment y Moment Factory, esta muestra, que posteriormente recorrerá otras ciudades del mundo, tendrá una duración de unos 75 minutos y se desarrollará en un espacio interactivo de 2.300 metros cuadrados con nueve instalaciones temáticas. EFE

