El Barcelona Open Banc Sabadell se queda sin españoles al perder Bautista, Davidovich y Carballés

El Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó no tendrá a ningún representante español en los cuartos de final, por primera vez desde 1989, tras las derrotas de este jueves de Roberto Bautista, Alejandro Davidovich y Roberto Carballés ante Cameron Norrie, Dusan Lajovic y Stefanos Tsitsipas, respectivamente. Mala jornada para lo que quedaba de la delegación española en el Godó. La antigua 'armada', siempre bien representada en el torneo catalán por los David Ferrer --ahora director--, Fernando Verdasco, Nico Almagro y sobre todo Rafa Nadal, el histórico doce veces campeón, no está teniendo un gran relevo y, en esta extraña edición, se dio el peor escenario y, por primera vez en los últimos 35 años, el Godó no tendrá españoles en cuartos. El doble vigente campeón y llamado a ser la referencia de las siguientes ediciones, el murciano Carlos Alcaraz, no pudo jugar por no estar bien a nivel físico. El 'rey' Rafa Nadal, que da nombre a la pista central, sí jugó pero, tras casi cuatro meses parado, apenas pudo llegar a Segunda Ronda y cayó ante el australiano Alex de Miñaur. Sin los dos grandes nombres, el resto de españoles fueron cayendo hasta llegar los tres últimos representantes a los octavos de final. El eufórico Roberto Bautista, tras celebrar en Barcelona su victoria número 400 en la ATP, no pudo seguir vivo ante un Cameron Norrie que, cabeza de serie número 12 del torneo, no perdió comba ante el de Castellón, recuperado hace poco. En apenas 1:24 horas de juego, con 6-4 y 6-3, el dos veces cuartofinalista intentará, a la tercera, pasar por primera vez a 'semis'. MAL ESTRENO DE DAVIDOVICH Peor le fue a Alejandro Davidovich Fokina. El de Rincón de la Victoria se fue al rincón contrario ante el serbio Dusan Lajovic en un duelo épico de 2 horas y media que se llevó el de Belgrado, de 33 años, por 7-6[10], 3-6 y 6-1. Un partido en el que el malagueño pudo notar su falta de ritmo ante el serbio, más rodado. Siendo el undécimo cabeza de serie del torneo, Davidovich se saltó la Primera Ronda y, en la Segunda Ronda, no jugó por lesión previa al choque de su rival, el checo Tomas Machac. Por contra, Lajovic venía de jugar ya esos dos partidos y, lejos de pagarlo, le benefició. Sobre todo en un primer set donde pilló a contrapie al español. La primera manga se decidió en un larguísimo 'tie break' de más de 15 minutos (10-12) que puso fin a 1:16 horas de set. Tremendo esfuerzo de ambos, en un arranque que hubiera sido bien distinto si con saque y 3-5 en el marcador, el serbio no hubiera permitido a Davidovich devolver la rotura de servicio y meterse de nuevo en la lucha. Aunque, al final, la muerte súbita fue para Lajovic. Poco a poco se iba entonando Davidovich y lo demostró en el segundo set, sobre todo cuando enlazó tres juegos seguidos, rotura incluida, para cerrar la manga con 6-3 y en apenas 36 minutos. Un set en el que cometió menos errores no forzados y pudo manejar a su rival casi a su antojo. Pero, cuando parecía que habría remontada y que el español mejor situado en el ranking ATP (número 27 del mundo actualmente) podía usar la magia favorable en la Pista Rafa Nadal a su favor, se torcieron las cosas. Fue un claro punto de inflexión el quinto juego, con saque del serbio y 1-3 a su favor. En 13:47 minutos, Lajovic retuvo el servicio y Davidovich se hundió, dejándose llevar ya hasta su despedida. En esos casi 14 minutos de disputado juego Davidovich tuvo hasta 4 bolas de rotura para poder ponerse 2-3 abajo y servir para igualar el 0-3 inicial. No obstante, el constante cambio de ventaja desde el 'deuce' acabó siendo para Lajovic y, ahí, empezó a respirar el serbio viendo que enfrente ya no tenía resistencia. CARBALLÉS LUCHÓ Y SE FUNDIÓ ANTE TSITSIPAS El griego Stefanos Tsitsipas es uno de los grandes favoritos para ganar este Barcelona Open Banc Sabadell y lo demostró ante Roberto Carballés en un bonit duelo de 1:46 horas que se cerró con 5-7 y 3-6 a favor del quinto cabeza de serie del torneo y tres veces finalista en el torneo del RCTB-1899. Carballés luchó y lo dejó todo en la arcilla de una Pista Rafa Nadal dividida pero casi que favorable al de Tenerife. En el primer set llegó a ponerse arriba en el marcador al romper el saque del griego en el quinto juego (3-2), pero Tsitsipas se recuperó al instante y, con 5-6 para el ateniense y saque para el español, este perdió el primer set con una injusta doble falta. Duro golpe y jarro de agua fría, en una tarde bastante fresca en la capital catalana, para un Carballés que no fue a menos, pero que vio crecer a Tsitsipas, más inspirado que en su debut en Barcelona contra el austriaco Sebastian Ofner. Con 2-3 a favor de Tsitsipas y sin roturas de servicio, el primero llegó a continuación y se lo anotó el griego. Y ese 2-4 ya fue un muro demasiado alto para el español, que pudo retener su siguiente saque pero no meterse en el duelo, que se cerró con un 3-6 y 46 minutos de segundo y último set.