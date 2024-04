EEUU adelanta que se opondrá al ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU

Estados Unidos ha adelantado que se opondrá al ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas durante la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU programada para este jueves y ha defendido que la mejor forma de establecer un Estado palestino es a través de negociaciones directas con Israel. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha informado en una rueda de prensa de que estas "acciones prematuras, incluso con las mejores intenciones, no lograrán establecer un Estado para el pueblo palestino". "El camino más rápido hacia la creación de un Estado para el pueblo palestino es a través de negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina con el apoyo de Estados Unidos y otros socios que comparten este objetivo", ha indicado. Patel ha subrayado que han pedido reiteradas veces a la Autoridad Palestina que "tome las medidas necesarias" para prepararse para la creación de un Estado en vistas a que Gaza, donde actualmente tiene presencia el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), pueda ser "una parte integral del Estado previsto" en dicha resolución. Asimismo, ha asegurado que "no ha habido unanimidad" entre los miembros de la Comisión de Admisión para elevar la propuesta al Consejo de Seguridad. "Hay dudas sin resolver sobre si puede cumplir con los criterios para ser considerado un estado", ha señalado. La resolución debe contar con el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros del Consejo, incluyendo los que tienen derecho a veto, como Estados Unidos. Superado este trámite, la resolución tenía que pasar por una segunda votación en la Asamblea General, donde tenía que ser aprobada por mayoría de dos tercios de los 193 Estados miembro. La petición ya fue presentada en un inicio en 2011, si bien el proceso quedó paralizado y ha sido nuevamente relanzado después de que el representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, pidiera a principios de abril en una carta al secretario general, António Guterres, que se revisara el estatus de observador no miembro.