Carmen Borrego asegura que necesita descansar tras el ataque de Edmundo Arrocet

Después de su intervención esta tarde en 'Así es la vida' en la que ha asegurado que está "muy cansada de tener que responder cosas que no tengo porqué responder" tras la entrevista que ha dado Edmundo Arrocet a la revista 'Diez minutos', Carmen Borrego ha mandado un mensaje ante las cámaras de los medios de comunicación. La hermana de Terelu Campos abandonaba las instalaciones de Telecinco y atendía a la prensa que se encontraba en las inmediaciones para lanzar el siguiente mensaje: "Os ruego por favor que necesito descansar. Necesito aislarme un poco". La hija de María Teresa Campos nos ha asegurado que "no voy a dar ningún tipo de declaración más" porque "no tengo nada más que decir y de verdad que os doy las gracias". Tras estas palabras, parece que Carmen ha dejado claro cuál es su punto de vista y, sobre todo, ha desmentido punto por punto todas las afirmaciones que Edmundo ha vertido en la exclusiva que ha dado esta semana. Muy cansada de todo lo que se ha dicho de ella estas semanas, la exconcursante de 'Supervivientes 2024' se ha tenido que enfrentar en los últimos días a la exclusiva de su hijo José María y Paola Olmedo y, días después, a las declaraciones del que fuera pareja de su madre.