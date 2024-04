Stoltenberg pide a los aliados priorizar envío de armas a Ucrania frente a defensa propia

Bruselas, 17 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este miércoles a los países aliados que den prioridad al envío de armas a Ucrania para defenderse de Rusia, frente a la necesidad de cumplir los objetivos de reservas de la Alianza para la defensa propia.

“Si los aliados se enfrentan a tener que elegir entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN y proporcionar más ayuda a Ucrania, mi mensaje es claro: envíen más a Ucrania”, recalcó Stoltenberg durante una rueda de prensa tras reunirse con los líderes de Países Bajos, Dinamarca y Chequia.

Stoltenberg también confirmó que el viernes tendrá lugar la reunión del Consejo OTAN-Ucrania que había solicitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que participará el mandatario y los ministros de Defensa aliados para “abordar las necesidades más urgentes de apoyo a Ucrania” y, en particular, de defensa aérea y munición de artillería.

El político noruego dejó claro que, en tanto que secretario general de la OTAN, es “importante que todos los aliados alcancen y cumplan los objetivos de capacidad”.

“Pero me he dado cuenta de que, al menos a corto plazo, puede haber un conflicto entre cumplir todos los objetivos y suministrar lo que Ucrania necesita ahora, y por eso he dejado claro que si la única forma de prestar apoyo a Ucrania es quedar por debajo de los objetivos de capacidad de la OTAN, pues eso es lo que hay que hacer”, subrayó.

Dijo que se trata de una decisión que tienen que tomar los aliados a nivel nacional ya que tiene que haber “un equilibrio entre el aumento de los riesgos que se van a tener que afrontar en la propia defensa nacional".

“Pero la realidad es que apoyar a Ucrania, y ayudarles a destruir las capacidades de combate rusas también mejora nuestra seguridad y, por lo tanto, he dicho claramente que si eso es necesario, entonces podemos ir por debajo de los objetivos de capacidad de la OTAN”, apostilló.

Al mismo tiempo, señaló la importancia de aumentar la producción para reponer las existencias en los arsenales aliados.

Stoltenberg se reunió hoy con los primeros ministros de la República Checa, Petr Fiala; de Dinamarca, Mette Frederiksen, y de los Países Bajos, Mark Rutte, para hablar de cómo proporcionar más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, “porque la situación en el campo de batalla sigue siendo muy difícil”.

Destacó que Dinamarca ha anunciado un nuevo e importante paquete de ayuda, Países Bajos acaba de confirmar otros 4.000 millones de euros en ayuda militar adicional para Kiev y la República Checa continúa liderando una iniciativa que está recabando cientos de millones de euros para enviar más proyectiles de artillería a Ucrania.

Mientras, Alemania ha señalado que enviará otro sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania, y hay “indicios” de que el Congreso de Estados Unidos podría abordar en los próximos días el esperado paquete multimillonario de ayuda para Kiev, apuntó Stoltenberg.

Sobre las defensas aéreas que necesita Ucrania, Rutte dijo que deben producir más ellos mismos a medio plazo, estudiar qué más pueden suministrar desde sus propios arsenales y comprar lo que esté “disponible en todo el mundo”.

Fiala resaltó que, a través de la iniciativa checa para dotar de más munición de gran calibre a Ucrania, ya se han contratado cerca de 200.000 proyectiles y hay otros 300.000 en proceso.

Frederiksen, por su parte, afirmó que todos los aliados deben “equilibrar las necesidades que tenemos como miembros de la OTAN y nuestra propia disuasión y defensa, con todas las cosas que queremos hacer por Ucrania”.

"Pero el mensaje ha sido muy claro hoy: cuando nos fijamos en el campo de batalla, en este momento, tenemos que entregar especialmente más municiones y defensa aérea”, resumió. EFE

rja/jaf/jgb

(vídeo)