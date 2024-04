Finito de Córdoba regresa a España tras su apasionado reencuentro con Arantxa del Sol

Tan enamorados como el primer día después de casi 25 años juntos, Arantxa del Sol y Finito de Córdoba nos han dejado las imágenes más románticas en lo que llevamos de 'Supervivientes 2024'. Dispuesto a dar una dosis extra de energía a la modelo tras mes y medio en el reality, el torero no dudaba en viajar hasta Honduras para sorprender a su mujer y pasar 24 horas a su lado. Una visita exprés en la que la pareja nos ha dejado imágenes de complicidad, de pasión, de romanticismo... y que finalizaba con un beso de película, un gran abrazo y unas palabras de ánimo del diestro al amor de su vida: "Sé fuerte, estás siendo una campeona. Verás que pronto vamos a estar ya juntos, tú puedes con todo, Lo tienes que hacer muy bien, eh. Te quiero mucho", se despedía Finito, dejando a Arantxa rota en lágrimas en los Cayos Cochinos. De represo en España, el torero se ha sincerado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press sobre cómo vivió su reencuentro con su mujer: "El viaje agotador pero muy bien todo, la verdad es que la sorpresa fue muy emocionante". "Por un lado he visto a Arantxa muy bien, pero por otro ya vistéis... Se están exponiendo a una prueba muy dura. Pero nada, guapísima, la verdad que ni el hambre le roba la belleza a mi niña" ha confesado demostrando una vez más lo enamoradísimo que está de la modelo. La clave para mantener la llama después de 25 años de amor y transmitir tanto amor y admiración el uno por el otro, "que también es muy bonito" reconoce, es en palabras de un sonriente Finito "queriéndose, respetándose". Asegurando que Arantxa "ha ido a concursar a un programa de reality y no a entrar en polémica porque no le gusta", el torero ha revelado que no le ha sorprendido que la audiencia salvase a su mujer y expulsase a Laura Matamoros "porque todos merecen estar". "Ninguno merece ser expulsado. Son auténticos campeones" ha añadido, confesando que él no se plantea ser un superviviente en la próxima edición: "No, soy torero, soy torero. Lo respeto muchísimo, lo respeto muchísimo y no sé, me lo pensaré dos veces antes".