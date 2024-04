La embajadora de EEUU ante la ONU visita la Zona Desmilitarizada entre las dos Coreas

La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha visitado este martes la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa Corea del Norte de Corea del Sur, una visita que ha aprovechado para recalcar que Washington está analizando opciones "fuera de lo común" para supervisar el cumplimiento de las sanciones por parte de Pyongyang. La diplomática estadounidense, que ha manifestado que "todas las posibilidades están sobre la mesa", ha aclarado que Estados Unidos está "trabajando de forma estrecha con Corea del Sur y Japón para buscar formas creativas y originales de avanzar" en este sentido, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. "Creo que tenemos que considerar todas las posibilidades, ya sea dentro de la Asamblea General (de la ONU) como en entidades ajenas a la misma", ha dicho en el marco de un viaje de cuatro días a Corea del Sur, donde tiene previsto mantener conversaciones con varios altos cargos surcoreanos. A finales del mes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU no prorrogó el mandato del Grupo de Expertos para supervisar la aplicación de las sanciones contra Corea del Norte debido al veto de Rusia en una votación en la que China se abstuvo. El rechazo de Moscú suscitó críticas sobre la posibilidad de que su postura socave los esfuerzos internacionales para supervisar las medidas puestas en marcha por Corea del Norte para sortear las sanciones destinadas a bloquear el desarrollo armamentístico del país. Este veto también llega a medida que aumenta la preocupación por los crecientes lazos militares entre Rusia y Corea del Norte. Estados Unidos y los países aliados de Washington han acusado a Pyongyang de suministrar armas a Moscú para su uso en el marco de la invasión de Ucrania a cambio de la ayuda de Rusia en tecnologías militares avanzadas. "Está claro que la razón por la que lo hacen es por las alianzas que han establecido con Corea del Norte", ha matizado la representante estadounidense, que ha instado a Moscú y Pekín a "invertir el rumbo" y dejar de hacer la vista gorda ante el "envalentonamiento de Corea del Norte". "Ambos países siguen utilizando sus posiciones en el Consejo de Seguridad para proteger a Corea del Norte y evitar su rendición de cuentas y, más recientemente, para impedir que todos los Estados miembro de la ONU conozcan el programa armamentístico ilegal que trata de sacar adelante", ha afirmado. No obstante, Thomas-Greenfield ha manifestado que Estados Unidos sigue dispuesta y abierta al diálogo "constructivo" en lugar de seguir adelante con una "retórica de escalada". "No albergamos ninguna intención hostil contra Corea del Norte", ha aseverado.