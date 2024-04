Carmona (CGPJ) pide ser "prudentes" al atribuir una causa concreta al aumento de casos de violencia vicaria

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, ha pedido ser "prudentes" al atribuir una causa concreta al aumento de casos de violencia vicaria. "Debemos ser muy prudentes a la hora de atribuir una causa concreta al doloroso aumento de este tipo de crímenes que estamos viviendo en estos primeros meses del año, más allá del hecho constatado de que los agresores buscan causar el mayor daño posible a las víctimas y de que utilizan a sus hijos e hijas para alcanzar ese objetivo", ha asegurado este viernes en declaraciones a Europa Press. En este sentido, ha señalado que no se pueden hacer afirmaciones "a la ligera" y que hay que recopilar "toda la información posible" para analizar qué está ocurriendo y, a partir de ahí, extraer conclusiones que ayuden a afrontar este problema. Preguntada sobre un posible efecto mimético, ha señalado que atribuir esta situación a ello supone, a su juicio, "simplificar en exceso la violencia de género y la violencia vicaria, que son fenómenos criminales complejos". Por otro lado, Carmona ha reconocido que cuando existe un crimen de este tipo siempre hay un fallo en el sistema y que es deber de las administraciones analizar "en profundidad" lo ocurrido "para detectar posibles fallos, lagunas legislativas o carencias en los protocolos de actuación y, acto seguido, actuar donde sea necesario". En todo caso, ha explicado que ello "no significa que el sistema de protección de las víctimas y de sus hijos e hijas no sea eficaz". "En España disponemos de los medios necesarios para ello. Tenemos una larga experiencia en materia de violencia de género, hemos extendido una tupida red de protección para las mujeres y sus hijos e hijas y no hemos parado de avanzar", ha apuntado. LLAMA A SEGUIR MEJORANDO LA RED DE PROTECCIÓN En esta misma línea, Carmona ha llamado a seguir trabajando y seguir mejorando esa red "para que cada vez tenga menos huecos por donde los agresores puedan colarse y lograr su objetivo de hacer daño". Además, ha agregado que, aparte de estudiar medidas "concretas" que ayuden a cubrir "posibles huecos", es "importante" que todas las administraciones, nacionales, autonómicas y locales, sigan apostando por luchar contra la violencia de género en todas sus manifestaciones y "que cada una desde su ámbito de competencias y responsabilidades aporte los medios personales y materiales necesarios". Este año han sido asesinados por violencia de género un total de siete menores, 57 desde 2013, y diez mujeres, 1.254 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. Precisamente, el Ministerio de Igualdad ha confirmado este mismo viernes el último caso de violencia de género, el de una mujer de 43 años asesinada presuntamente por su pareja el pasado 6 de abril.