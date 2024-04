Natalia Chueca recibe la final de la Copa de la Reina en La Romareda: "Zaragoza no puede estar más de moda"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho este miércoles que su ciudad "no puede estar más de moda", tras conocer la elección de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que la final de la Copa de la Reina sea el próximo 18 de mayo en el estadio de La Romareda. "Es que ahora --ha recalcado-- Zaragoza está de moda, yo lo digo todos los días y parece que hago autopromoción pero es que todo el mundo quiere venir a Zaragoza y esto es una demostración más de que Zaragoza no puede estar más de moda. Nunca antes había estado tan de moda" En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza están "encantados" de que la RFEF se quiera venir a la capital aragonesa a jugar la final de la Copa de la Reina que se disputará el próximo 18 de mayo, a las 19.00 horas, entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Esta preferencia por Zaragoza "encaja perfectamente en la estrategia de ciudad" del equipo de gobierno que pasa por la celebración de grandes eventos deportivos. Chueca ha destacado que ese interés de la RFEF surge "antes incluso de tener La Nueva Romareda", lo que demuestra que es una "estrategia acertada" y que el Gobierno de la ciudad va por el buen camino. "No podemos estar más orgullosos y satisfechos". A partir de ahí, ha aclarado que "hay que empezar a hablar con ellos --RFEF-- y ver en qué condiciones se puede hacer y si se puede llevar a buen término". La alcaldesa ha contado que desde el Ayuntamiento sabían que la RFEF había interés por elegir La Romareda. "Claro que sabíamos que estaban interesados, pero no hay nada cerrado por eso digo ahora empezamos a hablar y a cerrar los posibles acuerdos". PLAN 'B' Sobre la posibilidad de levantar un estadio portátil en el Parking Norte de la Expo en caso de que no se puedan compatibilizar las obras de La Nueva Romareda con los partidos de La Liga, la alcaldesa ha reiterado que se "estudian distintas posibilidades, desde tener que jugar los partidos fuera de Zaragoza a tener que tener un estadio desmontable". Chueca ha insistido en que "no hay nada decidido" porque se barajan y estudian distintas alternativas. "Llevamos prácticamente dos meses estudiando distintas opciones y esa es una de ellas, pero no la única y cuando tengamos la información la haremos saber lo antes posible". Ha reconocido que hay muchas especulaciones alrededor de este asunto, pero ha considerado que "lo serio" es estudiar todas las posibilidades con todas las implicaciones, ventajas e inconvenientes, junto con el club y con los requerimientos de La Liga y, una vez que haya una decisión tomada, se hará saber lo antes posible".