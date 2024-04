La Justicia europea anula las sanciones contra el magnate ruso Mikhail Fridman

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este miércoles las sanciones europeas contra el empresario ruso Mikhail Fridman, antiguo dueño de los supermercados Dia a través de su vehículo inversor LetterOne, al entender que las medidas no estaban suficientemente justificadas. La Justicia europea atiende los recursos de Fridman y del también empresario Petr Aven contra su inclusión en la 'lista negra' europea por la relación de Alfa Group, un conglomerado que incluye a Alfa Bank, uno de los principales bancos de Rusia, con la invasión rusa de Ucrania. Ambos alegaron que las sanciones no se basaban en en prueba "fiables ni creíbles" y que las apreciaciones del Consejo de la UE eran erróneas para aplicar sanciones por el ataque ruso al país vecino. El tribunal con sede en Luxemburgo declara que ninguno de los motivos que figuran en las sanciones contra Aven y Fridman está suficientemente acreditado, ni los 27 aportaron pruebas adicionales para justificar la renovación de las sanciones. Es por ello que anula tanto las sanciones iniciales como los actos de renovación de las medidas restrictivas. A juicio del Tribunal General, la UE ha señalado cierta proximidad de ambos magnates con el presidente ruso, Vladimir Putin, o su entorno pero no queda probado que hayan apoyado o patrocinado la campaña militar de Rusia contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.