Grupo Trinity "multiplicará" la inversión en Clarel para liderar el mercado de la belleza de proximidad

El Grupo Trinity prevé "multiplicar" la inversión en Clarel en los próximos años para liderar el mercado de la belleza de proximidad en España en los próximos años. "Llegamos con ganas de crecer y expandirnos para convertirnos en los líderes del sector y no será sólo con los 1.000 puntos de venta actuales, por lo que habrá un fuerte crecimiento, porque hay un plan ambicioso, pero con la premisa de liderar el sector", ha asegurado el consejero delegado del Grupo Trinity, Iván Trujillo. El alto ejecutivo colombiano ha recalcado que Clarel "será gestionada como si fuera un compañía del Ibex 35, con los máximos estándares de gobierno corporativo". "Llegamos con las luces largas, con visión a largo plazo y queremos ser muy respetuosos con lo que se ha hecho hasta el momento. El objetivo es que Clarel sea la marca más querida de todos los españoles", ha destacado, al tiempo que no ha descartado llevar Clarel a otros países en los que está presente el grupo. En este contexto, Trujillo ha explicado que el control de Clarel lo tendrá el Grupo Trinity, aunque se contará con dos socios minoritarios estratégicos como son Grégoire Bontoux Halley (consejero de Renta Corporación, heredero de Carrefour y que lideraba Naturinvest, accionista de Dia, durante la OPA lanzada por Fridman en 2019) y Julián Montejo, un "reputado empresario colombiano", que formarán parte del nuevo consejo de administración. En el máximo órgano de gobierno también figuran el fundador del Grupo Trinity, Omar González, el consejero delegado Iván Trujillo y la presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova. "AMBICIOSO" PLAN DE EXPANSIÓN Por su parte, el consejero delegado de Clarel, José María Jiménez, que ha sido ratificado en el cargo por la nueva propiedad de la compañía, ha avanzado que la firma tiene un "plan muy ambicioso de expansión", aunque no han precisado datos, ya que se acaba de presentar al nuevo consejo de administración. "El hecho de que Trinity no sea un fondo de capital riesgo y oportunista nos da tranquilidad y nos ofrece un sinfín de oportunidades", ha asegurado. De esta forma, la compañía prevé crecer con nuevas aperturas -este año alguna menos respecto a 2023-, remodelar espacios para transformarlos en el modelo 'Clarel Senses', que facturan el doble y generan el doble de empleo, y mejorar algunas ubicaciones. En esa línea, Jiménez ha recordado los buenos resultados logrados el pasado ejercicio. En el último año en Dia, la cadena especialista en belleza, cuidado personal y del hogar ganó 5,4 millones de euros en 2023 y elevó sus ventas un 3,1%, hasta los 263 millones de euros, mientras que registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 11,6 millones de euros. Respecto a la gama de productos, el consejero delegado de Clarel ha subrayado que se trabaja para tener "producto de muy buena calidad", ya que actualmente tiene un portafolio de 7.800 productos y se trabaja con 300 proveedores. "Queremos darle al consumidor la mayor libertad de elección porque tendrá variedad y variedad de precios. No queremos echar de los lineales a nadie, hay espacio para todos", ha explicado. GRUPO TRINITY ESTUDIA MÁS INVERSIONES EN ESPAÑA Por otro lado, el consejero delegado de Grupo Trinity ha avanzado su intención de "estudiar nuevas inversiones" en España. "Estudiamos todas las oportunidades y esperamos más temprano que tarde nuevas inversiones para seguir creciendo en España con visión de largo plazo", ha indicado. La incorporación de Clarel al Grupo Trinity supone un hito en la relación económica entre España y Colombia, al ser hasta la fecha, la mayor inversión de un grupo colombiano en el mercado español tras comprar a Dia las cerca de 1.000 tiendas de Clarel y tres centros de distribución en una operación que rondó los 42,2 millones de euros. El grupo colombiano cuenta con presencia en cuatro países (Colombia, Costa Rica, Canadá y España), y está presente en diversos sectores que se agrupan en industria, con inversiones en acero y fertilizantes; hospitality, ya que cuenta con los principales centros de convenciones en Colombia y cinco restaurantes; retail, tras adquirir Clarel y también está en el negocio de capital de riesgo y cuenta con una empresa de logística.