China recalca que "no aceptará críticas o presiones" en torno a sus relaciones con Rusia

El Gobierno de China ha recalcado este miércoles que "no aceptará críticas o presiones" en torno a sus relaciones con Rusia, después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtiera de "consecuencias significativas" para Pekín si sus empresas "apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania". "China y Rusia tienen derecho a mantener una cooperación normal a nivel económico y comercial. Esta cooperación no debe sufrir interferencias o restricciones y China no aceptará acusaciones o presiones", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. Así, ha recalcado que si hay un interés real en lograr un acuerdo de paz en Ucrania "hay que analizar las causas subyacentes de la crisis y llevar a cabo acciones prácticas para alcanzar la paz", en una aparente crítica a Estados Unidos, según ha recogido el portal de noticias Huanqiu. Las palabras de Mao han llegado después de que Yellen afirmara durante una visita oficial a China que "las compañías, incluidas las chinas, no deben dar apoyo material a la guerra rusa contra Ucrania y harán frente a consecuencias significativas si lo hacen". Además, llegan después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizara esta misma semana una visita oficial a Pekín en la que se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, ante el que ensalzó que las relaciones bilaterales han alcanzado un "nivel sin precedentes". Por su parte, Wang defendió la celebración de una conferencia internacional "para que Ucrania y Rusia alcancen la paz, con la participación igualitaria de todas las partes enfrentadas y una discusión justa", antes de recalcar que Pekín y Moscú apoyan "una globalización económica inclusiva".