Lavrov agradece la "posición imparcial" de China sobre Ucrania y su rol "constructivo"

Pekín, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, agradeció este martes en Pekín la "posición imparcial" de China sobre la guerra en Ucrania así como "su voluntad de desempeñar un rol constructivo" para "solucionar la crisis de forma política".

"Han tenido en consideración las razones por las que se desató este conflicto y han mostrado su compromiso para encontrar una solución", dijo Lavrov en una rueda de prensa retransmitida por medios estatales rusos al término de su visita a la capital china.

No obstante, el diplomático avisó de que Rusia no participará en ningún evento internacional en el que no se tenga en cuenta la posición de Rusia sobre la guerra, y enfatizó que las relaciones entre Moscú y Pekín están en "un alto nivel sin precedentes".

Lavrov indicó que en las conversaciones que mantuvo en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi, ambos lados coincidieron en que es "importante tener en cuenta las posiciones de todas las partes involucradas".

"Y no tener en cuenta la posición de Rusia o incluso ignorarla está alejado de la realidad", afirmó.

Lavrov también aseguró que él y Wang Yi apuestan por "un mundo multipolar en el que no tengan cabida el hegemonismo o las sanciones ilegales".

"Estamos en contra de sanciones contra países como Rusia pero estamos viendo de que esta política se empieza a usar contra China para limitar sus oportunidades para desarrollarse. Solo lo hacen para eliminar la competencia", aseveró.

Por su parte, Wang señaló que China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen "la responsabilidad" de intentar resolver conflictos y de "valorar la paz".

"Hemos discutido sobre Ucrania, sobre Palestina, sobre Asia-Pacífico. China siempre intenta ir al fondo de las cuestiones y jugar un papel constructivo teniendo en cuenta los intereses de todas las partes involucradas", explicó.

Sobre Ucrania, Wang se limitó a comentar que China espera "un alto el fuego pronto" y que Pekín está "a favor" de una conferencia internacional en la que se tengan "discusiones honestas".

En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.

Desde entonces, han defendido que sus lazos "no amenazan a ningún país" y que, en realidad, "hacen avanzar la multipolarización del mundo".

Desde el comienzo de la contienda en Ucrania, China ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.