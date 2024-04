Jacobo Ostos demanda a su hermano Jaime y le pide 60.000 euros por daños y perjuicios

Tras sus polémicas declaraciones en 'Y ahora Sonsoles' asegurando que Mari Ángeles Grajal tenía un amante cuando se quedó embarazada de Jacobo -dejando entrever que su hermano no sería hijo de Jaime Ostos sino de este hombre cuya identidad no ha querido revelar aunque sí ha afirmado que el DJ se parece mucho a él- Jaime Ostos Jr. ha regresado a España para sentarse en el plató de '¡De Viernes!'. Lejos de dar un paso atrás, el primogénito del torero -fallecido en enero de 2022- se ha reafirmado en sus insinuaciones, provocando que Jacobo, en lugar de intentar enterrar el hacha de guerra para acabar con su guerra familiar, haya optado por dinamitar cualquier posible acercamiento con dos contundentes medidas. La primera, retar a Jaime Jr. a un cara a cara televisado que todavía no sabemos si tendrá lugar, y la segunda tomar medidas legales contra su hermano, al que pedirá 60.000 euros en los tribunales por "daños y perjuicios". "Hay una querella por derecho al honor y a la intimidad que ya está preparada y que va a ser presentada en el juzgado de primera instancia de Torrejón de Ardoz este lunes. Es una demanda que prepara Jacobo contra Jaime", ha revelado Aurelio Manzano en 'Fiesta' este domingo. El motivo principal de esta demanda sería las declaraciones de su hermano asegurando que Jacobo sería fruto de una relación extramatrimonial de Mari Ángeles, que a pesar de advertir que estas insinuaciones eran un delito penal y no dudaría en ponerlas en manos de la Justicia, ha preferido mantenerse a un lado y que sea su hijo el que tome medidas legales contra Jaime.