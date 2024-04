Carmen Borrego arremete como nunca contra Paola Olmedo y la acusa de 'orquestar' a su hijo

"Estoy serena, que es importante guardar la serenidad en momentos tan difíciles... y tengo que caer, qué duda cabe, pero no sé en qué momento caeré. Prefiero mantener la serenidad porque en el momento que caiga me volveré un poco loca". Estas han sido las primeras palabras de Carmen Borrego en su regreso al plató de 'Vamos a ver' tras la demoledora entrevista de su hijo José María Almoguera y su nuera Paola Olmedo arremetiendo contra ella y de la que se enteró en directo en la gala de 'Supervivientes' el pasado jueves. La hermana de Terelu Campos, tan firme como en sus apariciones en el debate del reality y en 'Así es la vida' -donde estuvo a pocos metros de su hijo, aunque no llegaron a verse ni a hablar- ha vuelto a pronunciarse sobre la inesperada traición del joven, y reconociendo que está "jorobada" ha dejado claro que la 'procesión' va por dentro porque "una no deja de ser madre de un día para otro". "Es mi hijo el que me ha hecho daño, pero es mi hijo" ha afirmado, admitiendo que este es el trance "más complicado" con el que le ha tocado lidiar en un plató de televisión: "Lidiar con unas declaraciones que no te esperas y que no hubieras soñado* tengo que decir que como madre también soy una superviviente". "No he sospechado ni he soñado que esto pudiera ocurrir en ningún momento, tuvimos un problema que fue público por las grabaciones que se le hizo a su mujer. En ese momento yo no arremeto contra ella, al contrario. Digo que a todos nos pueden pillar en un renuncio y que tampoco son unas declaraciones excesivamente sangrantes" ha añadido, insistiendo en que "nunca he ido contra ellos y nunca iré contra ellos hoy por hoy". Todavía en shock, Carmen ha apuntado directamente a Paola cuando le han preguntado la motivación de su hijo para atacarla públicamente como lo ha hecho: "No sé por qué lo ha hecho, por qué está promovido, no tengo ni idea. Económico seguro que sí. Yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia. Eso desgraciadamente se paga y se paga muy caro. Las personas cuando están contigo tienen que respetarte a ti y a tu familia. Si no paras los pies cuando la persona que está contigo no quiere a tu familia*" ha sentenciado, afirmando que Paola no quiere a la familia de su marido, "y no lo digo yo, lo dice ella". "No he tenido ni una sola pelea con Paola, ni una palabra más alta que otra con ella. Puedo enseñaros mensajes para que entendráis cual era la relación. El problema es que aquí está mi hijo, su mujer y una personita que es lo que más daño que puede hacer en este momento. No sé si han pensado si ese niño pueda estar con su sbuela, porque si he sido buena madre como abuela tampoco tienen queja" ha añadido sin ocultar su preocupación por si José María impide que tenga relación con el pequeño Marc, de 9 meses. Sin embargo, no piensa dar un paso atrás y se ha reafirmado en que lo que a ella le toca de la exclusiva de su hijo, nada de lo que dicen es verdad. Una de las cosas que más le ha dolido, como ha revelado, es que dijesen que vuelven a tener relación a raíz de la muerte de Teresa Campos en septiembre de 2023 cuando "teníamos relación mucho antes". Un acercamiento que se produjo cuando nació su nieto y en el que como ha explicado, prefirió no "remover el pasado": "Cuando parece que todo es normal prefiero partir de cero y que todo fluya. Y parece que ellos la tenían guardada aunque tenían relación conmigo, eso es evidente. Yo cuando perdono también olvido" ha revelado, asegurando que Paola está claro que "ni perdona ni olvida". Aunque en estos momentos la relación con su hijo está completamente rota, Borrego ha confesado que "quiero pensar que es otro impass en nuestra relación, que volveremos a ser una familia como hemos sido siempre". "Creo que uno se puede equivocar. Es tu hijo y te hace daño, pero no deja de equivocarse, está mal aconsejado" ha añadido señalando una vez más a Paola porque, como ha explicado, "con mi hijo he tenido siempre una buena relación, hemos tenido problemas como muchas familias, no especialmente graves, pero siempre lo hemos arreglado". "Si no hubierse sido una buena madre hubiese tenido que pararle los pies a mi hijo hace tiempo, pero le he entendido y he pensado que le beneficiaba más tenerme que no tenerme y asi lo he hecho. Me da dado más de un disgusto pero le he perdonado, se lo he pasado porque he querido, porque le quiero a él y porque le sigo queriendo. Yo no voy a hacer lo que han hecho ellos. No les voy a pagar con la misma moneda, no voy a contar las cosas que he tragado ni voy a poner verde a mi nuera" ha afirmado, dejando claro que si se encuentra con José María no tendrá ningún problema en saludarle "porque no tengo por qué agachar la cabeza". A su todavía nuera, un mensaje muy claro al escuchar que su silencio favorece a las Campos: "Paola habla lo que quieras siempre y cuando hables la verdad. No tengo absolutamente nada que temer, no sembremos dudas de cosas que yo no he hecho". En cambio, Carmen ha evitado hablar de su exmarido, asegurando que no ha sido ella quien ha apuntado a que José María podría estar 'manipulado' por su padre. "Yo nunca he hablado ni lo voy a hacer porque es una persona anónima que no está en mi vida hace muchísimos años. Me parece bien que mi hijo le defienda, y yo no digo que esté orquestado por el padre, está mas orquestado por su mujer que por su padre" ha sentenciado demoledora. Sin ocultar que considera a Paola resonsable de la situación que está viviendo, la tertuliana ha dejado claro que no comparte la frase de su hijo de que se siente culpable del daño que le han hecho a su mujer: "No sé quién le ha hecho daño a Paola porque nunca he hablado mal de ella. Ella sí de mi. Y en ese momento de los audios mucha gente habló mal de ella, pero por algo que había hecho ella, no yo" ha apuntado rotunda, reconociendo que a partir de que salieron esos audios "se me hace responsable a mi y a mi trabajo de lo que ella hace y en ese momento me convierto en su enemiga". "Ella a lo mejor piensa que somos más que ella porque somos Campos, pero lo que piense ella yo no tengo la culpa porque de mi vida no puede desaparecer el apellido, ni mi madre..." ha afirmado molesta. Pero si algo tiene claro Carmen es que si hijo ha decidido "sacrificarla" para salvar su matrimonio, "bienvenido sea". "Si esto pasa para que mi hijo solucione los problemas con su mujer... Su felicidad me importa ahora más que la mía". "Con respecto a mi familia -al parecer José María estaría muy enfadado porque su madre no le haya parado los pies a Terelu y a Alejandra Rubio- estoy agradecida que hayan cerrado filas conmigo y saben que yo no quiero que ninguno vaya en contra de él. Agradezco enormemente a mi hermana su apoyo, no esperaba menos" ha añadido, dejando claro que si su hijo piensa que su familia debería parar, primero tiene que parar él "a la suya". Una nueva alusiónn a Paola, a la que Carmen ha dedicado un último mensaje: "Es quien ha hablado de mi. Señalo a quien habló de mi, yo no he hablado de ella. También he señalado a mi hijo, pero voy a defenderle por encima de todo porque es mi hijo, Paola no es mi hijo". "Él hace esto para salvar su matrimonio, lo hace de manera condicionada y una persona que hace esto condicionada no es lo mismo que si lo hace libremente. Pero yo no dejo de ser madre. Mi hijo es él y voy a defenderle por encima de todo porque es mi hijo y lo será toda mi vida" ha concluido.