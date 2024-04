Rodri: "El Real Madrid controla más los partidos ahora"

El centrocampista del Manchester City Rodri Hernández ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentarán este martes en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, "controla más los partidos" que en el pasado, además de ser siempre "el favorito en esta competición, y más en su casa", y cree que deben "tener personalidad y dominar" si quieren sacar "algo positivo" del Santiago Bernabéu. "Juegan distinto. Controlan más los partidos porque tienen más centrocampistas. Esperamos un partido difícil y nunca va a estar todo decidido en el partido de mañana. Sabemos el juego que despliegan y que son muy poderosos desde la segunda línea. No nos podemos centrar en un jugador", declaró en rueda de prensa. En este sentido, cree que la esencia del conjunto blanco "sigue siendo la verticalidad y el contragolpe". "Tienen más control pero no les resta llegada. Jude -Bellingham-, Rodrygo y Vini son jugadores de mucho recorrido. Nuestra baza será tener personalidad y dominar si queremos sacar algo positivo de este estadio", apuntó, antes de hablar de Vinícius. "No nos preocupa mucho, es un jugador importante pero nos centramos en lo nuestro y no en quién está apercibido", añadió. Sobre el hecho de volver a medirse con los blancos, insistió en que tienen "la experiencia del año pasado". "Nos vamos a enfrentar a un Madrid diferente. Venimos aquí en uno de los mejores momentos de la temporada. Siempre nos vamos a enfrentar a los favoritos y nos conocemos muy bien. Va a ser un partido complicado", indicó. "Siempre nos ponemos a prueba cuando jugamos contra ellos. Es la cuarta vez y todos los partidos hemos tenido buenos resultados. Sabemos lo que paso en semifinales, pero no queremos pensar en el pasado. Ahora somos un equipo más maduro que sabe lo que es ganar esta competición con más compostura. Deseo y espero que la experiencia nos dé la confianza para mañana hacer las cosas bien", prosiguió. El centrocampista madrileño también reconoció que haber ganado la Champions el pasado curso les da "un poco más de compostura y serenidad sobre el campo". "Hemos aprendido de las victorias y derrotas del pasado y eso nos hace más maduros. Esto nos da confianza pero tenemos que dar los mejor de nosotros mismos. Ellos siempre son favoritos en esta competición y más en su casa", subrayó. "Los dos últimos partidos de la Premier hemos tenido una buena mejora en el rendimiento, el mes pasado nos costó marcar, pero ahora estamos llegando y en buena forma. Tenemos lesiones pero confío en todos mis compañeros mañana porque todos tiene el maximo nivel. Somos los vigentes campeones y queremos volver a ganar. Estamos ante un equipo que ha ganado más títulos en esta competicion. Tenemos que correr más que ellos", insistió. También se deshizo en elogios hacia su técnico, Pep Guardiola, y hacia el del Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Los últimos años estamos hablando de los dos entrenadores de mayor éxito en la Champions, cada uno con su estilo, pero dos ganadores. Él es nuestro líder y necesitamos lo mejor por su parte para nosotros. Es muy importante y su importancia nunca se pierde", destacó. Sobre el mayor descanso de los madridistas de cara al partido, Rodri recordó que ellos han estado "luchando por la Premier". "Al jugar cada tres días no descansas y ellos sí. Quizá tengan una ventaja en este sentido. Es algo que no nos preocupa porque este equipo ha jugado eliminatorias así en los últimos años, aunque claro que nos hubiera gustado descansar más", manifestó. En otro orden de cosas, Rodri alabó el trabajo del alemán Toni Kroos. "Me gusta el fútbol y ver a los grandes jugadores como Kroos, no tiene mi perfil. Es un jugador a tener en cuenta porque es el metrónomo del Madrid. Miro sus puntos fuertes, se que mueve el equipo de lado a lado y tengo que estar pendiente de él. Jugadores como él no existen muchos", avisó. Por último, Rodri insistió entre las diferencias entre LaLiga y la Premier League. "Di mis motivos sobre la diferencia de las ligas. En la Champions los ritmos diferentes se juntan y se genera una mayor complejidad. Ellos son el equipo más en forma de LaLiga en Europa en los últimos años. Nos conocemos bastante, así que creo que eso no será tan diferencial", finalizó.