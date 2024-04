Plus Ultra renueva su contrato de vuelos chárter con la mayorista polaca Rainbow

Plus Ultra Líneas Aéreas ha renovado el contrato de vuelos chárter con la mayorista polaca Rainbow para el invierno 2024 y 2025, lo que además incluye un nuevo destino, Cartagena de Indias (Colombia). La compañía operará un total de 180 vuelos entre las ciudades polacas de Varsovia y Katowice y Porlamar (Venezuela), Varadero (Cuba) y Cartagena de Indias, a bordo de sus aviones Airbus A330 con capacidad para 299 pasajeros. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, ha señalado que la operación con Rainbow ha sido "todo un éxito" desde que se inició y ha agradecido a las autoridades de Cuba, Venezuela y Colombia por las "facilidades y ayudas" en continuar con esta "importante operación". Plus Ultra es una aerolínea española que comenzó sus operaciones de vuelos regulares en junio de 2016, con vuelos de larga distancia entre Madrid y diferentes puntos de Latinoamérica. La aerolínea opera actualmente vuelos desde Madrid y Tenerife a Bogotá (Colombia), Caracas (Venezuela=, Cartagena de Indias y Malabo (Guinea Ecuatorial). Además, también ofrece servicios ACMI/Charter a muchos países del mundo. La flota de la compañía es Airbus y sus aviones tienen una capacidad de entre 275 y 299 pasajeros, de los modelos A340-300 y A/330-200.