Pablo Urdangarín reaparece tras su llamativa ausencia en la boda de José Luis Martínez-Almeida. ¿Dónde estaba?

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo y Moreno este sábado en Madrid ha escenificado la maravillosa relación que mantiene la familia del Rey. Primo hermano de la abuela de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, Don Juan Carlos no dudó en viajar desde Abu Dabi para asistir al enlace, y junto a él, la Reina Sofía -que no acudió a la ceremonia religiosa pero sí al convite- sus hijas las infantas Elena y Cristina, y tres de sus nietos: Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarín. Se echó de menos, además de a los Reyes Felipe y Letizia -que no suelen ir a este tipo de celebraciones-, a los hijos de la exduquesa de Palma, grandes ausentes por motivos muy diferentes. Irene, porque está haciendo un voluntariado en Camboya; Miguel, porque se encuentra en Ginebra haciendo rehabilitación de la rodilla tras sufrir un aparatoso esquiando mientras se sacaba el curso de monitor de esquí; y Pablo, por motivos profesionales, ya que este domingo disputaba un nuevo partido de la Liga Asobal con el Fraikin BM de Balonmano. Y ha sido en el campo donde el segundo de los hijos de doña Cristina e Iñaki Urdangarín ha reaparecido tras su sonada ausencia en la boda del alcalde de Madrid. Entregándose al máximo una vez más, Pablo ha sido fundamental con su juego y su talento para que su equipo obtuviese el empate contra el Bidasoa. Un punto que sabe a poco, puesto que el Granollers ha perdido el segundo puesto en la clasificación, y del que no han sido testigos ningún miembro de su familia -aunque la hermana de Felipe VI intenta animarle desde la grada siempre que sus compromisos se lo permiten- ni tampoco su novia Johanna Zott, que habitualmente no se pierde ningún partido. Mostrando su faceta más cercana, Pablo charló de lo más sonriente con unos amigos, además de mostrarse de lo más cariñoso con el bebé de unos conocidos, al que no dudó en hacer todo tipo de carantoñas , como el 'cucú tras', revelando así que le encantan los niños. Muy discreto, sin embargo, el hijo de la infanta Cristina ha evitado revelar si viajará estos días a Madrid para ver a su abuelo el Rey Juan Carlos tras no haber podido asistir a la boda de Martínez-Almeida, sobre la que tampoco ha hecho ningún comentario.