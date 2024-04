Guterres aboga por "luchar unidos contra todas las formas de odio" en el 30 aniversario del genocidio de Ruanda

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha abogado por "luchar unidos contra todas las formas de odio y discriminación" en la conmemoración del genocidio de Ruanda, que costó las vidas de unas 800.000 personas durante cien días de exterminio de la población tutsi y de hutus moderados. "Asegurémonos de que los actos que comenzaron el 7 de abril de 1994 no se olviden nunca y no se repitan jamás. En ningún lugar", ha declarado, después de señalar que "nunca olvidaremos a las víctimas de este genocidio" ni la "valentía y resistencia de los que sobrevivieron, cuyo coraje y voluntad de perdón siguen siendo un rayo de luz y esperanza en medio de este oscuro capítulo de la historia humana". Con motivo de esta ocasión, el jefe de la ONU ha recordado que el odio es "la rancia raíz del genocidio": "Podemos trazar una línea recta entre la matanza sin sentido de un millón de tutsis --así como algunos hutus y otros opositores al genocidio-- y las décadas de incitación al odio que la precedieron, enardecidas por las tensiones étnicas y la larga sombra del colonialismo". "Hoy, en todo el mundo, los impulsos más oscuros de la humanidad están siendo despertados una vez más por las voces del extremismo, la división y el odio. A quienes pretenden dividirnos, debemos transmitirles un mensaje claro, inequívoco y urgente: nunca más", ha expresado. Asimismo, Guterres ha lamentado que "ese día de 1994", cuando un millón de niños, mujeres y hombres "fueron asesinados por sus compatriotas ruandeses, las familias se volvieron en contra de otras familias, los amigos se convirtieron en enemigos, y un oscuro espíritu de violencia intencionada y brutal se apoderó de una nación". Un devastador informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) publicado en 1999 extendía parte de responsabilidad de las masacres tanto al personal de la ONU, como a los tres gobiernos extranjeros principalmente involucrados en Ruanda. A los primeros, "por no haber proporcionado información y orientación adecuadas a los miembros del Consejo de Seguridad"; a Bélgica, por haber "retirado sus tropas precipitadamente y por haber defendido la retirada total de la fuerza de la ONU"; a Estados Unidos "por haber antepuesto el ahorro de dinero a salvar vidas y por frenar el envío de una fuerza de socorro"; y a Francia, "por haber continuado apoyando a un gobierno involucrado en genocidio".