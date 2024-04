Zelenski abre la puerta al endeudamiento de Ucrania para comprar armamento

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado la disposición de su Gobierno a asumir créditos para la compra inmediata de armamento en lugar de esperar a las donaciones de Estados Unidos y sus aliados. Si Estados Unidos les ofrece ayuda militar "a crédito hoy" o "gratis en un año", Kiev optaría por la primera opción. "Aquí no hay elección. Cuanto antes, mejor", ha argumentado en una entrevista con el programa de televisión Somos Ucrania. Zelenski ha resaltado que la ayuda militar estadounidense tiene una "importancia crucial", pero ha advertido de que Ucrania "es rehén de la situación". "Lamentablemente la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania se ha convertido en una cuestión política en Estados Unidos, a pesar de que lo que está en juego es la seguridad del mundo entero", ha indicado. En concreto, Zelenski ha planteado la necesidad de contar con 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot "para cerrar Ucrania totalmente" y proteger así la red eléctrica del país de los ataques rusos. Además, Zelenski ha manifestado su apoyo a la propuesta de intervención militar francesa planteada por el presidente Emmanuel Macron y ha resaltado que podría ser especialmente útil en ámbitos como la formación militar y la reparación de armamento occidental que está inutilizado. Sin embargo, Zelenski ha descartado pedir la intervención directa de ejércitos extranjeros porque Rusia se aprovecharía y "haría todo lo posible para impedir la ayuda militar de otros estados". El dirigente ucraniano ha reconocido por otra parte que las Fuerzas Armadas no tienen munición para lanzar una contraofensiva y también ha emplazado a la Rada o Parlamento ucraniano a aprobar una nueva ley de movilización lo antes posible, "en los próximos días", para incrementar el número de reclutas. Zelenski ha criticado así la "irresponsable" tramitación de más de cuatro meses de la nueva ley de movilización, ya que este retraso provoca dudas en los aliados occidentales de Ucrania y las entregas de armas. "Si no queréis la movilización, si el Parlamento no quiere votar, ¿por qué necesitáis ayuda? Decidnos por qué deberíamos ayudaros", ha argumentado Zelenski. "Hablo cada día con los líderes mundiales online y en persona y les explico que la movilización está en camino", ha resaltado.