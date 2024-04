Carlos Sainz: "Las conversaciones con Ford están muy avanzadas, es un proyecto interesante"

El piloto español de rallys Carlos Sainz, que finalizó cuarto en la tercera prueba del Mundial, el Rally Raid de Portugal, avanzó este domingo conversaciones "muy avanzadas" con Ford y su "proyecto interesante" para el Dakar 2025, al mismo tiempo que mostró preocupación por el futuro de su hijo en la Fórmula 1. "Estoy hablando con Ford, las conversaciones están muy avanzadas, no está firmado todavía, pero es un proyecto que podría ser interesante", reveló el madrileño, de 61 años, en declaraciones a los medios desde Grândola, en Portugal. El madrileño regresó en la exigente prueba lusa tras su victoria en el Dakar 2024, el cuarto en su palmarés. Y lo hizo con Mini, aunque no con el mismo coche con el que se adjudicó la primera edición de la carrera en Arabia Saudí en 2020. "Surgió la oportunidad, me invitaron a correr con el mini, que no lo conocía, venimos sin apenas conocer el coche ni hacer test", explicó, aunque "ha sido un rally de supervivencia, de menos a más", en el que se vio lastrado por una penalización de dos minutos y medio. Sainz tuvo que ir adaptándose a un Mini "diferente", porque va con motor diésel y puede ser "una desventaja". "Nos hemos ido adaptando, ha sido una experiencia interesante", celebró. Finalmente, destacó que Carlos Sainz Jr. "está muy fuerte", aunque con su futuro en el aire. "Seguimos sin tener claro qué es lo que pasará, que es lo que más me preocupa. Está mandando mensajes muy buenos", zanjó.