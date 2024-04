Hamás confirma el envío de una delegación para una nueva ronda de conversaciones en El Cairo el domingo

El movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado el envío de una delegación para tratar este domingo en El Cairo (Egipto) un posible acuerdo de alto el fuego con Israel. Fuentes de la cúpula del movimiento han confirmado a la cadena panárabe Al Yazira y a la agencia de noticias palestina Maan el envío de esta representación a la capital egipcia en un momento difícil en las conversaciones. Israel y Estados Unidos condicionan un posible alto el fuego en el enclave a la liberación obligatoria de rehenes por parte del movimiento palestino y otras milicias, mientras que Hamás prioriza la retirada inmediata de las fuerzas israelíes de Gaza y el cese de los bombardeos antes de aceptar un alto el fuego que, exige el movimiento, tendrá que ser de carácter indefinido. La fuente de Al Yazira, en este sentido, recuerda que el líder político de Hamás, Ismail Haniye, ha trasladado a los mediadores que cualquier ronda de conversaciones debería comenzar "sobre la base" de un alto el fuego de carácter "permanente". Egipto y Qatar funcionan como mediadores en estas conversaciones. Poco después del anuncio, el portavoz de Hamás Basem Naim ha avisado que el movimiento palestino no tiene intención de retroceder ni un centímetro en sus demandas básicas. "Lo que pedimos no es parte de negociación alguna porque cuando negociamos sobre un alto el fuego significa que nos dirigimos hacia un alto el fuego. Lo que nosotros pedimos es que las tropas israelíes que han invadido Gaza se vayan de allí", ha manifestado. "Lo que no podemos aceptar", ha proseguido, "es un alto el fuego que conceda a los israelíes la potestad de atacarnos de nuevo cuando les dé la gana, de reocupar de nuevo la Franja de Gaza o de impedir que 1,3 millones de palestinos" desplazados en el sur del enclave, "regresen a sus hogares". Por todo ello, el portavoz de Hamás ha insistido que lo que pedirá de nuevo el grupo en El Cairo "no son condiciones, sino el resultado que se espera de cualquier acuerdo que pueda firmarse". Solo entonces, añade Naim, el movimiento palestinos se sentará a negociar "en serio" un acuerdo para el canje de rehenes israelíes en manos de las milicias palestinas a cambio de prisioneros palestinos en manos de Israel. El portavoz ha asegurado que, dado que "los estadounidenses parece que ven esta opción como bastante razonable" y que los representantes del movimiento "han escuchado lo mismo" de parte de los negociadores de Egipto y de Qatar, "la pelota no está" en el campo de Hamás, sino en "el otro lado que insiste en seguir ocupando la Franja de Gaza", ha remachado en referencia a Israel.