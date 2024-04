López Obrador acusa a la Justicia de "oligarquía" por excarcelar al exfiscal Murillo Karam

Ciudad de México, 5 abr (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al Poder Judicial de ser una "oligarquía" por excarcelar a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), implicado en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa desde 2014.

El mandatario cuestionó en su conferencia matutina que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito haya otorgado un amparo a Murillo Karam para que continúe su proceso en prisión domiciliaria, después de estar detenido desde agosto de 2022, por razones de salud.

“Son como empleados de la oligarquía, ellos no representan al pueblo, no se imparte justicia al pueblo, ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados, todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam", criticó.

El arresto de Murillo Karam, alto funcionario de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), es el de mayor perfil del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un "crimen de Estado" que involucró a autoridades de todo nivel.

El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la "verdad histórica", una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

López Obrador apuntó que "no quiere decir que no tenga derecho a la defensa Murillo Karam, nada más que es un trato distinto a la mayoría”.

"Ahí sí es rápido, es expedito. ¿Pero cuántos hay? Miles sin sentencia. Porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial”, señaló.

El presidente reconoció que el exfuncionario tiene problemas de salud, al recordar que lo operaron del corazón en noviembre de 2022, pero aún así pidió que eso no impida que haya justicia.

“Esto del licenciado Murillo Karam lo querían hacer en Semana Santa y se pospuso, y yo he estado pendiente del caso, no solo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también porque en efecto cuando el señor ingresó a la cárcel estaba enfermo”, comentó.

La presión para que López Obrador resuelva el caso Ayotzinapa, una de sus principales promesas de campaña, ha crecido durante las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio en medio de protestas de estudiantes actuales que lo acusan de proteger al Ejército porque hay militares involucrados. EFE

