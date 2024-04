El '33' de Marc Gasol con los Memphis Grizzlies será eterno este sábado

El exjugador internacional español Marc Gasol verá retirado su '33' en lo alto del FedEx Forum, pabellón de Memphis Grizzlies que fue su casa durante nueve años y donde consiguió ser líder de la franquicia en minutos, tapones, rebotes e intentos de tiros libres, en una ceremonia en la que el de Sant Boi de Llobregat seguirá los pasos de su hermano mayor Pau Gasol, cuyo '16' fue retirado por Los Angeles Lakers el año pasado. La ceremonia empezará a las 19:00 horas en Memphis (Tennessee), a las 2.00 de la madrugada del sábado al domingo en España. Será en un FedEx Forum en el que los Grizzlies recibirán a los Philadelphia 76ers con la intención de ganar y de hacer que la fiesta sea completa. Pero, el protagonismo, será prácticamente total para Marc Gasol, un 'vecino' de Memphis que dejó huella no solo en el equipo sino en la ciudad y su gente. Marc Gasol formó parte de un equipo para el recuerdo en Memphis junto a Zach Randolph y Tony Allen, los únicos jugadores cuyo dorsal (el '50' y el '9') cuelgan ya del techo del feudo 'Grizzly', y Mike Conley, entre otros, siendo ellos cuatro conocidos como el 'Core Four', alma de un grupo que llegó a las Finales de Conferencia en 2013. Algo que nunca antes se hizo y que no se ha podido repetir, de momento. El '33', considerado por muchos uno de los pívots más versátiles de la historia de la NBA, guió el camino como tres veces All-Star de la NBA, fue el Jugador Defensivo del Año en 2013 y miembro del equipo campeón de la NBA de Toronto Raptors en 2019. Y, con España, logró dos veces medalla de plata olímpica. Pero, en Memphis, será donde su camiseta se convierta en eterna y en leyenda. La ceremonia contará con vídeos conmemorativos, con algunas de las mejores jugadas (los famosos 'highlights', en inglés) en las pantallas gigantes del FedEx Forum y, para tocar la fibra del 'gigante' catalán, la interpretación del himno de Estados Unidos por parte del coro del instituto de Lausanne, centro educativo en el que estudió Marc cuando su hermano mayor Pau Gasol jugaba en Memphis. El mayor de los Gasol, que vivió este homenaje de los Lakers hace poco más de un año, estará en Memphis con la familia de Marc Gasol al completo. Además, Zach Randolph y Tony Allen estarán presentes en una ceremonia que tendrá música en directo, en una Memphis que tendrá concierto previo con la actuación de Corey Lou & Da Village. No será en el descanso del partido, sino al final del mismo, cuando empieza la ceremonia de retirada del dorsal. Según la franquicia, la fiesta podría durar hasta 3 horas, por lo que quien quiera ver en directo, en España, la retirada del '33' lo hará bien entrada la madrugada del domingo. Marc Gasol jugó 11 temporadas (2008-19) con los Grizzlies y ayudó a guiar a la franquicia a siete apariciones consecutivas en los playoffs, incluida la primera victoria del club en una serie de postemporada en 2011 y un viaje a las Finales de la Conferencia Oeste de 2013. Además, es el líder histórico de los Grizzlies en minutos jugados (25.917), partidos iniciados (762), tiros de campo anotados (4.341), tiros libres anotados (2.701), rebotes defensivos (4.624), rebotes totales (5.952) y tapones ( 1,135) y ocupa el segundo lugar en la historia de la franquicia en partidos jugados (769), puntos (11,684), asistencias (2,639), rebotes ofensivos (1,318), dobles-dobles (194) y triple-dobles (5) y tercero en robos ( 708). Marc Gasol fue, gracias a su buen hacer con los Grizzlies, nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA 2012-13 convirtiéndose en el primer jugador nacido en Europa en recibir tal honor. Además, fue elegido en el Mejor Quinteto de la NBA 2014-15, siendo el único jugador en la historia de la franquicia en lograrlo, y para el Segundo Equipo y el Segundo Equipo Defensivo en la 2012-13. Además, Marc Gasol apareció en tres All-Star de la NBA (2012, 2015, 2017) siendo 'Grizzly', otro récord de la franquicia, y se convirtió en el primer jugador en la historia de los Grizzlies en ser elegido titular, en una edición histórica por coprotagonizar el salto inicial del duelo de las estrellas junto a su hermano Pau Gasol, en el histórico Madison Square Garden de Nueva York.