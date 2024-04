Ubisoft Forward 2024 se celebrará el 10 de junio

Ubisoft ha anunciado que dará a conocer sus últimas novedades y próximos lanzamientos en su evento anual Ubisoft Forward 2024, que tendrá lugar de forma presencial el lunes 10 de junio en Los Ángeles (California, Estados Unidos). Tras el cese definitivo de la conferencia de videojuegos Electronic Entertainment Expo (E3), que fue anunciado en diciembre de 2023, la compañía desarrolladora de videojuegos ha indicado que volverá a celebrar su evento propio Ubisoft Forward, tal y como realizó el pasado año. Así lo ha anunciado Ubisoft en una publicación en X (antigua Twitter), en la que ha detallado que la transmisión será en directo y contará con "actualizaciones y próximos lanzamientos". Con Ubisoft Forward 2024 la compañía continuará una semana en la que se darán a conocer múltiples novedades de videojuegos, ya que se celebrará dos días después del evento organizado por Geoff Keighley Summer Game Fest, que está programado para el 7 de junio y que también tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles. El evento también coincidirá con la apertura de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), que la tecnológica ha organizado el 10 de junio en su sede central de Apple Park (Estados Unidos). En la edición del pasado año, Ubisoft dio a conocer novedades sobre títulos como Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws y Prince of Persia: The Lost Crown, además de la última entrega de Assassin's Creed, Mirage. En Ubisoft Forward 2024 se espera que ofrezca nuevas actualizaciones sobre algunos de sus videojuegos principales que están por llegar, como es el caso de Assassin's Creed Codename Red, la franquicia de los asesinos inspirada en el Japón feudal, y Star Wars Outlaws, el juego de mundo abierto basado en la saga galáctica, cuyos lanzamientos están previstos durante este año fiscal 2024-2025.