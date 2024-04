Stoltenberg asegura que los aliados estudiarán si pueden enviar más misiles Patriot a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este jueves que los aliados comprenden la "urgencia" de "intensificar" los protocolos de defensa antiaérea y examinarán sus inventarios para estudiar si hay alguna forma de proporcionar más sistemas de este tipo, en particular misiles Patriot, como ha reclamado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba. Stoltenberg ha explicado que también tratarán de garantizar que los sistemas que ya están sobre el terreno disponen de las municiones necesarias para funcionar "como es debido" y ha destacado que "varios aliados han prometido que harán un esfuerzo para ver qué más pueden aportar". El secretario general de la Alianza ha reconocido, al término de la reunión de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas, que los aliados han dado "un paso adelante" en su apoyo a Ucrania, pero a su juicio, "tienen que movilizar más apoyo en los próximos días y semanas" porque "es una necesidad urgente". En este sentido, ha destacado la contribución de casi 600 millones de euros de Alemania para la iniciativa de artillería liderada por la República Checa, así como 10.000 drones del Reino Unido y el envío de más misiles y vehículos blindados de Francia, así como un nuevo paquete de ayuda de Finlandia por valor de 188 millones de euros. "Pero tenemos que hacer aún más y necesitamos asentar nuestro apoyo sobre una base aún más firme y duradera", ha insistido el ex primer ministro noruego, quien ha animado a establecer un marco "robusto y predecible" para el apoyo a Ucrania a largo plazo, en base a su plan de crear un fondo de 100.000 millones de euros en cinco años. Stoltenberg ha recordado que la situación en el campo de batalla es "difícil", ya que Rusia está presionando a lo largo de la línea del frente y movilizando más tropas. "Está dispuesta a sacrificar hombres y material por ganancias marginales", ha advertido, para evidenciar la urgencia de movilizar más apoyo para Ucrania. "Hay dos escenarios posibles", ha vaticinado, "uno es que los aliados de la OTAN sean capaces de movilizar más apoyo y que Ucrania pueda recuperar más territorio y el otro escenario es que no seamos capaces de hacerlo y entonces existirá un riesgo real de que Rusia gane aún más territorio y de que nos encontremos en una posición aún más peligrosa". "La cuestión es que la única manera de alcanzar una paz duradera en Ucrania es tener unas fuerzas armadas ucranianas fuertes, porque es la única manera de convencer a Putin de que no va a ganar en el campo de batalla", ha remachado.