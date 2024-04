Stoltenberg apela a la unidad en el 75 aniversario de la OTAN: "Cada desafío demostró que nos necesitamos"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha apelado este jueves a la necesaria unidad de América y Europa en el 75 aniversario de la Alianza y ha recordado que cada desafío que han afrontado sus miembros ha demostrado que se necesitan unos a otros. "Todos los desafíos nos enseñaron que nos necesitamos", ha afirmado el ex primer ministro noruego en el discurso inaugural de la ceremonia que ha conmemorado esta efeméride en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que se celebra en la sede de la OTAN en Bruselas. "No creo en una América sola, como tampoco creo en una Europa sola, sino en ambas unidas en la OTAN, porque somos más fuertes y estamos más seguros juntos", ha incidido Stoltenberg en su discurso de apertura. El secretario general ha rememorado la fundación de la OTAN en 1949, cuando contaba con 12 miembros y su andadura desde la Guerra Fría, pasando por la guerra de los Balcanes, el 11-S o la invasión rusa de Crimea hasta la guerra de agresión a Ucrania: "Hoy, la OTAN es más grande, más fuerte y está más unida que nunca. Al principio teníamos 12 miembros; hoy, somos 32, así que algo debemos estar haciendo bien. Ayudamos a extender la paz, la democracia y la prosperidad por toda Europa". Además, aprovechando el "privilegio" de tener en la sede el tratado de Washington, el texto fundacional original de la Alianza, Stoltenberg ha destacado que "nunca un tratado tan corto significó tanto para tanta gente". No obstante, la celebración ha estado "eclipsada" por el tercer año de la guerra de agresión rusa sobre Ucrania, como ha lamentado el ministro de exteriores de Letonia, Krisjanis Karins, quien ha instado a sus colegas a trasladar a su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, su "apoyo firme y continuado". "Es importante enviar a Ucrania el mensaje de que estamos con ellos y no aceptamos esta agresión contra un país libre, soberano e independiente", ha subrayado el político letón, antes de recordar que "ayer hubo un fructífero debate sobre el papel coordinador de la OTAN". También el ministro del ramo de Noruega, Espen Barth Eide, ha apuntado a la combinación entre la celebración y la necesaria "profundización sobre cómo mejorar la situación en Ucrania y la seguridad euro-atlántica", en un momento en que el "principal reto" que afronta la OTAN es el de "mantener el compromiso y la eficacia en el apoyo a Ucrania". "Uno de los problemas es que estamos teniendo demasiadas discusiones, pero tenemos que cumplir", ha incidido, por su lado, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, que espera dar "e siguiente paso hacia la adhesión de Ucrania" en la cumbre de Washington en julio. "Ucrania no está luchando contra nosotros, sino literalmente en nuestro lugar; por eso tenemos que invertir y reforzar también las capacidades de la OTAN", ha apostillado.