Nagore Robles dice "no" a esta edición de 'Supervivientes' pero deja la puerta abierta

Tras lanzar un órdago a la organización de 'Supervivientes' para sustituir a Carmen Borrego tras su salida del concurso por motivos médicos, Nagore Robles ha comunicado oficialmente que rechaza participar en esta edición aunque deja la puerta abierta a formar parte del grupo de concursantes que viaje a Honduras en la próxima edición. Aunque la colaboradora de televisión ha tenido unos días para tomar la decisión y consultarlo con su entorno más cercano, lo cierto es que la que fuera concursante de Gran Hermano ha decidido no aceptar la oferta y explicar sus motivos. "Hace doce años que no piso un reality, yo no me rindo, no abandono, si me dan esta oportunidad es para ir a por el maletín como la última vez que estuve en un reality que lo gané" empezaba reconociendo la colaboradora de televisión. "No me gustaría empezar con el handicap de entrar un mes después, soy una tía cojonuda que merece entrar desde el día uno. Si gasto esa baza de ser concusrante, es para estar con las mismas condiciones que mis compañeros" continuaba explicando. Ante la desilusión del público que esperaba verla saltando del helicóptero y la insistencia de Carlos Sobera, Nagore dejaba claro que está dispuesta a participar en la próxima edición de 'Supervivientes' donde quiere vivir la experiencia desde el principio y no para ocupar el hueco de nadie: "Estoy dispuesta a sentarme en la mesa para negociar la próxima edición de Supervivientes, si esta cadena me quiere, yo me siento y llegamos a un acuerdo".