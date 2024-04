Trump deposita una fianza de 175 millones de dólares por el caso de fraude fiscal en Nueva York

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha depositado este lunes una fianza de 175 millones de dólares (163 millones de euros) en el caso por fraude fiscal en el estado de Nueva York por inflar el valor de los activos de la Organización Trump, evitando así el posible embargo de sus activos mientras apela el fallo. La fianza está suscrita por la compañía de seguros Knight Specialty Insurance, con sede en California, y prohíbe automáticamente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cobrar los 464 millones de dólares más intereses de la sentencia contra Trump y sus coacusados, informa el periódico 'The Hill'. La semana pasada, un tribunal de apelaciones autorizó al magnate a pagar 175 millones de dólares en un plazo de diez días mientras se resuelve la apelación por la sentencia que le obliga a pagar 454 millones, después de que alegara falta de dinero para el pago. Trump tenía 30 días para pagar la fianza mientras apelaba, como exige la ley estatal, pero sus abogados dijeron que no había encontrado ninguna compañía de seguros que suscribiera una fianza de tal tamaño. Ante eso, James anunció preparativos para confiscar los activos de Trump en el caso de que no pagara la fianza.