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¿Quién es Eduardo Ederly? Empresario señalado en el caso del asesinato de Micky Hair

Un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por su posible participación como autor intelectual del crimen ocurrido en 2025, en Polanco

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)
Micky Hair, estilista asesinado en Polanco. (Instagram: micky_hair)
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Eduardo Ederly González, empresario de 38 años, es señalado como presunto implicado en el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por su posible participación como autor intelectual del crimen ocurrido en septiembre de 2025, en Polanco, Ciudad de México.

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La investigación apunta ahora hacia quien mantuvo una relación de amistad y negocios con el estilista de celebridades, pero terminó enfrentado con él por una disputa económica.

El caso cobró relevancia después de que las autoridades detuvieran a tres presuntos participantes en la ejecución del homicidio. La nueva orden judicial busca esclarecer quién habría ordenado el ataque.

Detenidos por asesinato del estilista Micky Hair en Polanco
Foto: Instagram / FGJCDMX

¿Quién es Eduardo Ederly González y qué relación tenía con Micky Hair?

Eduardo Ederly González es un empresario mexicano que, según sus propias declaraciones, conoció a Miguel de la Mora en 2021.

Ambos desarrollaron una relación personal y comercial vinculada con el crecimiento del negocio de belleza del estilista.

Sin embargo, la amistad terminó en medio de diferencias económicas. Ederly aseguró que De la Mora le debía cuatro millones de pesos correspondientes a un préstamo y otros 3.5 millones relacionados con la construcción de su salón en Polanco.

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Esta versión fue expuesta por el propio empresario después del homicidio, quien no estableció si las cantidades reclamadas fueron acreditadas judicialmente.

En 2024, Micky Hair presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por presunto hostigamiento y fraude, además de solicitar medidas de protección contra Ederly.

Un documento ministerial difundido por Grupo Imagen mostraba que las autoridades habían solicitado al empresario abstenerse de intimidar o molestar al estilista.

Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)
Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)

Tras el asesinato, Ederly rechazó cualquier participación en los hechos.

“No, para nada. Te lo vuelvo a repetir, soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal”, declaró al ser cuestionado sobre si había ordenado el crimen.

También negó tener vínculos con organizaciones delictivas y aseguró que la noche del ataque se encontraba en Cancún.

En entrevista con el noticiario de Paco Zea, Eduardo ‘N’ rechazó las versiones que lo vinculan con el ataque ejecutado la noche del 29 de septiembre.
En entrevista con el noticiario de Paco Zea, Eduardo ‘N’ rechazó las versiones que lo vinculan con el ataque ejecutado la noche del 29 de septiembre. (Imagen Televisión, YouTube)

El asesinato del estilista de las estrellas en Polanco

Miguel Ángel de la Mora Larios tenía 28 años cuando fue asesinado la noche del 29 de septiembre de 2025, afuera de su salón de belleza, ubicado en la esquina de Molière y avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El estilista era conocido por atender a figuras del entretenimiento como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón.

Según las investigaciones, un hombre con casco se aproximó a la víctima cuando conversaba con otras personas y le disparó en cinco ocasiones, principalmente en el rostro y cuello.

El agresor escapó en una motocicleta conducida por un cómplice.

Detenciones previas por el homicidio de Micky Hair

La investigación derivó en tres detenciones entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

El primero fue José Eduardo “N”, capturado en Azcapotzalco y señalado por presuntamente realizar labores de vigilancia y facilitar la huida de los atacantes mediante un vehículo utilizado para bloquear el paso.

Posteriormente, las autoridades identificaron a Ángel Jorel “N”, de 19 años, y Kevin Anthony “N”, de 24, como posibles responsables materiales del homicidio.

Ángel Jorel había sido detenido en marzo por posesión de drogas y un arma de fuego. En abril recibió una orden de aprehensión por el asesinato mientras permanecía en prisión.

Kevin Anthony fue capturado en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Los reflectores se posicionaron sobre Micky Hair tras diseñar la nueva imagen de Ángela Aguilar.
Los reflectores se posicionaron sobre Micky Hair tras diseñar la nueva imagen de Ángela Aguilar. (@micky_hair, Instagram)

El 14 de abril, un juez vinculó a proceso a ambos por homicidio calificado y ordenó que continuaran bajo prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, los presuntos atacantes habrían recibido 80 mil pesos por participar en la ejecución, después de estudiar las rutinas del estilista.

La orden de aprehensión contra Eduardo Ederly González abre una nueva etapa del caso y su responsabilidad penal aún deberá determinarse ante los tribunales.

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